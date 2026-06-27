قبل مواجهة مصر.. أستراليا تخسر خدمات ليكي وإيتاليانو للإصابة

خسرت أستراليا خدمات الثنائي ماثيو ليكي وجاكوب إيتاليانو للإصابة بشكل نهائي، وذلك قبل مواجهة مصر في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، مما سيُجبر منتخب "سوكروز" على مواصلة ما تبقى من مشواره المونديالي بـ24 لاعباً.

تعرّض المهاجم ليكي الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية خلال هزيمة منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة 0-2 ضمن المجموعة الرابعة، ولم يشارك في التعادل السلبي مع الباراغواي يوم الخميس.

وشارك الظهير الأيمن إيتاليانو في مباراتي تركيا والولايات المتحدة، لكنه أصيب في العضلة الضامة خلال التدريب وغاب أيضا عن مواجهة الباراغواي.

وقال المنتخب الأسترالي في بيان: "للأسف سيغيب جاكوب إيتاليانو وماثيو ليكي عن بقية مباريات كأس العالم بسبب الإصابة".

وأضاف "يتمنى الجميع في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ومنتخب "سوكروز" لجاكوب وماثيو الشفاء العاجل، ونشكرهما على مساهمتهما خلال المسابقة".

ويُمثّل غيابهما ضربة للمدرب توني بوبوفيتش الذي يواجه مصر بقيادة محمد صلاح في دالاس في يوليو المقبل في محاولة لبلوغ دور الـ16.

وقال مدافع أستراليا عزيز بهيش عن زميله في ملبورن سيتي ليكي "أنا حزين جدا لأجله.. لكن ذلك جزء من كرة القدم.. تمنى لنا كل التوفيق وقال إنه سيتابعنا.. لقد بذل كل ما لديه ليكون هنا ويساعدنا".

وأضاف بهيش الذي تألق كظهير أيسر متقدم أمام الباراغواي، أن الثقة مرتفعة قبل المواجهة الحاسمة أمام مصر.

وقال للصحافيين "نعرف ما أردنا تحقيقه، وكانت الخطوة الأولى هي تجاوز دور المجموعات، وقد نجحنا في ذلك".

وتابع: "الآن نأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى.. إنها مواجهات خروج المغلوب، وهو أمر مختلف تماما عما كان عليه الوضع.. لكن اللاعبين يدركون ذلك، ونحن مليئون بالطاقة والحماس".