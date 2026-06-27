المنتخب المصري يحقق إنجازاً مميزاً بوصوله لأول مرّة إلى دور الـ32

حقق المنتخب المصري إنجازاً مميزاً بوصوله لأول مرّة في تاريخه إلى دور الـ32 بعد تحقيقه التعادل في مباراة الجولة الثالثة أمام منتخب إيران ضمن مواجهات المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA 2026.



وفيما يلي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026™حتى الآن:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة 11: كولومبيا، البرتغال

المجموعة 12: إنجلترا، غانا