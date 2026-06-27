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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لأول مرة.. هيونداي تكشف النترا 2027 بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027
كريم عاطف

كشفت هيونداي رسميا عن الجيل الجديد كليا من سيارة النترا 2027 خلال معرض بوسان للتنقل في كوريا الجنوبية تحت مسمى "أفانتي"، لتقدم واحدة من أكبر عمليات التطوير التي شهدها الطراز منذ سنوات، سواء على مستوى التصميم أو التقنيات أو أنظمة الأمان، مع استعدادها للوصول إلى الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2027.

وحصلت السيارة على أبعاد أكبر مقارنة بالجيل الحالي، حيث زاد طولها بمقدار 55 مم، واتسعت قاعدة العجلات 30 مم، كما ارتفع عرضها 30 مم، ما يوفر مساحة داخلية أكثر رحابة وراحة للركاب.

واعتمدت هيونداي لغة التصميم الجديدة المعروفة باسم "فن الفولاذ"، مع واجهة أكثر جرأة تضم مصابيح LED نحيفة وخطوط حادة تمنح السيارة مظهر رياضي، إلى جانب مقابض أبواب مخفية، وتصميم خلفي يوحي بوجود جناح مدمج يعزز الطابع الديناميكي.

وشهدت المقصورة نقلة نوعية، إذ أصبحت أقرب في تصميمها إلى سيارات هيونداي الكهربائية الحديثة، مع شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياسين 12.9 أو 14.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، بالإضافة إلى نظام التشغيل الجديد Pleos Connect المبني على منصة أندرويد، ومساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي باسم Gleo AI لتقديم تجربة قيادة أكثر تفاعلاً.

كما زودت السيارة بنظام صوتي من Bang & Olufsen، ومنافذ شحن USB-C بقدرة تصل إلى 100 واط، إلى جانب مجموعة موسعة من تجهيزات الراحة والاتصال.

وعلى صعيد الأداء، تتوفر السيارة في السوق الكورية بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر بقوة 148 حصان مع ناقل حركة CVT، بالإضافة إلى نسخة هجينة تعتمد على محرك 1.6 لتر بقوة إجمالية تبلغ 156 حصان، مع تحسينات في المحرك الكهربائي والبطارية لرفع كفاءة استهلاك الوقود.

وعززت هيونداي تجهيزات السلامة بأنظمة قيادة متقدمة تشمل مثبت سرعة ذكي يعتمد على الخرائط، ونظام منع التسارع غير المقصود، ومساعد الخروج من الأماكن الضيقة، إضافة إلى مراقبة النقطة العمياء، وكاميرات محيطية 360 درجة، ومساعد القيادة على الطرق السريعة.

ومن المقرر فتح باب الحجز في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن تبدأ عمليات الطرح العالمي خلال النصف الأول من عام 2027.

هيونداي النترا النترا 2027 أفانتي السيارة هيونداي النترا

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لأول مرة.. هيونداي تكشف النترا 2027 بتصميم جديد وتقنيات متطورة

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