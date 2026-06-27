الجيش الجزائري يعلن تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم خلال 6 شهور

أعلن الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم السبت، تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضح الجيش - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (وام) - أنه في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم واسترجاع 49 قطعة سلاح ناري من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة.

وأضاف أنه تم توقيف 1092 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 156.5 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وحجز 730.46 كيلوجرام من مادة الكوكايين و25.6 مليون قرص مهلوس.

وأشار إلى توقيف وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي لـ 9065 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.