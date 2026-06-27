بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن صعوبة وتعقيد امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر اداؤه غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن جميع امتحانات الثانوية العامة 2026 بما فيها امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب ، مع تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

وشدد المصدر على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها

وأكد المصدر ، أنه تم إتاحة نماذج استرشادية للطلاب للتدريب على شكل امتحانات الثانوية العامة 2026 وطبيعة الأسئلة

وكانت قد زعمت جروبات الغش على تليجرام ، أن مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أعلن رسميا أن امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غدا سيكون صعب جداً

ونشرت جروبات الغش صورة لمحادثة منسوبة لمستشار اللغة العربية ، مكتوب فيها ان امتحان العربي ثانوية عامة 2026 “هيكون اصعب امتحان اتعمل من 20 سنة”

وحاولت جروبات الغش من خلال هذه الصورة المزعومة ، اقناع الطلاب بسرعة حجز امتحان العربي ثانوية عامة 2026 من خلالها الآن ، محاولةً ايهام الطلاب بقدرها على منحهم امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل اللجنة لتقفيله ، وقالت الجروبات “مفيش وقت اخر الحجز النهاردة”

من جانبه حذر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء مثل هذه الرسائل التي يتم تداولها على جروبات الغش على تليجرام قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال المصدر : ان مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم لم يدلي بأي تصريحات تخص امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر ىداؤه غدا

وأضاف المصدر : أن جروبات الغش تحاول اثارة حالة من التوتر بين طلاب الثانوية العامة لإقناعهم بدفع الأموال المطلوبة للنصب عليهم بأكذوبة “تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل اللجنة” ، ونفى المصدر قدرة أي شخص على الحصول على امتحان العربي ثانوية عامة 2026 قبل اللجنة ، قائلا: تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2026 أمر مستحيل حدوثه بسبب إحكام اجراءات التأمين على أوراق الأسئلة بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة .