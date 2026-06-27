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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل اداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 غداً.. توزيع الدرجات وشرط النجاح

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. يستعد طلاب الصف الصف الثالث الثانوي لآداءه رسميا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الأحد 28 يونيو 2026 

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الأحد ،  أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة  : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل ،  ، فتبلغ 80 درجة

درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026

بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026 تبلغ 50% من الدرجة الكلية ، وهو ما يعني ان درجة النجاح تشترط أن يحصل الطالب على 40 من 80 .

عدد اسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026

أما عن عدد اسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، عدد اسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 سيكون 55 سؤال 

وتنقسم أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، إلى 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية غداً الأحد 28 يونيو 2026 امتحان اللغة العربية

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