قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
بعد أزمة العراق .. العواصف تهدّد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الخميس 25-6-2026.. والشعبة تزف خبرا سارا للمقبلين على الزواج
أسوأ سيناريوهات التأهل لمنتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة: استعدوا وركزوا.. امتحان العربي عليه 25% من المجموع

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، يوم الأحد المقبل، بامتحان اللغة العربية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن امتحان مادة اللغة العربية تبلغ درجته 80 درجة، أي ما يعادل نسبة 25% من المجموع الكلي للثانوية العامة (320 درجة)، وهو أعلى درجة بين باقي مواد الثانوية العامة، وبالتالي، على الطلاب أن يستعدوا لها جيدا وبكل هدوء وتركيز.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن دور أولياء الأمور هام جدا في هذا التوقيت، فعليهم دور كبير في طمأنة أبنائهم وتشجيعهم وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة، حتى يستطيع الطلاب مراجعة المواد في جو من الهدوء والاستقرار، دون خوف أو قلق أو توتر.

وشددت على ضرورة إعداد الطعام الجيد والمفيد لصحة الطلاب والمشروبات التي تساعدهم على التركيز.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، طلاب الثانوية العامة، بضرورة مراجعة النماذج الاسترشادية التي أعدتها الوزارة، مؤكدة أنها مهمة ومفيدة ولتدريبهم على شكل الامتحان والاستعداد له، وكذلك ضرورة البعد وعدم التركيز مع ما يدور في جروبات وصفحات السوشيال ميديا التي تدعي تسريب نماذج الامتحانات، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية، لأداء امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وعن مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 لطلاب الثانوية العامة 2026، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:  “امتحان اللغة العربية 2026  سيتكون من 55 سؤالا (سؤال مقالي + 54 اختيارا من متعدد)”.

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان اللغة العربية 2026 لطلاب الثانوية العامة 2026 المقرر أداؤه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد القادم، فتبلغ 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

وتعتمد أسئلة امتحان اللغة العربية 2026 لطلاب الثانوية العامة 2026،  على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، وتبتعد عن قياس الحفظ.

الثانوية العامة اتحاد أمهات مصر امتحان أولياء الأمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

أحمد المسلمانى

أسرة أحمد المسلماني: أول يوم هنام من 13 شهرًا بعد الحكم على المتهمين

البهاق

في يومه العالمي.. أبرز أسباب وأعراض مرض البهاق

الشقة السكنية

البيع أونلاين.. فيديو يكشف مصنع منتجات مغشوشة داخل شقة سكنية

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد