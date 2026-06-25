أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة: استعدوا وركزوا.. امتحان العربي عليه 25% من المجموع

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، يوم الأحد المقبل، بامتحان اللغة العربية.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن امتحان مادة اللغة العربية تبلغ درجته 80 درجة، أي ما يعادل نسبة 25% من المجموع الكلي للثانوية العامة (320 درجة)، وهو أعلى درجة بين باقي مواد الثانوية العامة، وبالتالي، على الطلاب أن يستعدوا لها جيدا وبكل هدوء وتركيز.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن دور أولياء الأمور هام جدا في هذا التوقيت، فعليهم دور كبير في طمأنة أبنائهم وتشجيعهم وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة، حتى يستطيع الطلاب مراجعة المواد في جو من الهدوء والاستقرار، دون خوف أو قلق أو توتر.

وشددت على ضرورة إعداد الطعام الجيد والمفيد لصحة الطلاب والمشروبات التي تساعدهم على التركيز.

ووجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، طلاب الثانوية العامة، بضرورة مراجعة النماذج الاسترشادية التي أعدتها الوزارة، مؤكدة أنها مهمة ومفيدة ولتدريبهم على شكل الامتحان والاستعداد له، وكذلك ضرورة البعد وعدم التركيز مع ما يدور في جروبات وصفحات السوشيال ميديا التي تدعي تسريب نماذج الامتحانات، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية، لأداء امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو 2026، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وعن مواصفات امتحان اللغة العربية 2026 لطلاب الثانوية العامة 2026، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “امتحان اللغة العربية 2026 سيتكون من 55 سؤالا (سؤال مقالي + 54 اختيارا من متعدد)”.

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان اللغة العربية 2026 لطلاب الثانوية العامة 2026 المقرر أداؤه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد القادم، فتبلغ 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

وتعتمد أسئلة امتحان اللغة العربية 2026 لطلاب الثانوية العامة 2026، على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، وتبتعد عن قياس الحفظ.