التعليم: اليوم بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس STEM على نتائج امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الفرصة الأولى)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 ولمدة أسبوع كامل.

وتتيح الوزارة للطلاب الراغبين في التظلم التقدم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: tazalom.emis.gov.eg

وتؤكد الوزارة حرصها على ضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال التظلمات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والدقة في مراجعة النتائج.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتقديم التظلمات، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة عند التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، حتى يتسنى فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت.