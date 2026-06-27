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امتحان العربي ثانوية عامة 2026 |10 نماذج أسئلة تضمن اجتيازه بسهولة غداً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 |10 نماذج أسئلة تضمن اجتيازه بسهولة غداً

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

نشر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 10 نماذج استرشادية لأسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، مناشدة الطلاب بالإهتمام بحل هذه النماذج للتدريب والاستعداد الأمثل لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2027 المقرر اداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة غداً الأحد ، وضمان اجتيازه بسهولة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط تحميل 10 نماذج استرشادية لأسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم :

ويستعد طلاب الصف الصف الثالث الثانوي لآداءه رسميا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الأحد 28 يونيو 2026 

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الأحد ،  أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة  : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل ،  ، فتبلغ 80 درجة

درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026

بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن درجة النجاح في امتحان العربي ثانوية عامة 2026 تبلغ 50% من الدرجة الكلية ، وهو ما يعني ان درجة النجاح تشترط أن يحصل الطالب على 40 من 80 .

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