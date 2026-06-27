التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 |تفاصيل عاجلة بشأن الرابط والشروط والمناهج

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريباً ، عن فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027

شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية اختيار الطلاب المقبولين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط :

الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة

اجتياز اختبارات القدرات

المقابلات الشخصية.

رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على ‏ https://dualedu.moe.gov.eg/home

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، يتيح للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030 ، بينما مصر تضم حاليًا نحو 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ومن المستهدف تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل ، بما يعكس حجم التوسع في هذا النموذج التعليمي الذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تقوم على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تضمن جودة العملية التعليمية، وفي مقدمتها الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص والصناعة، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لمتطلبات سوق العمل، والإستعانة بخبراء متخصصين في المجالات الفنية المختلفة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تتيح للطلاب اكتساب المهارات الفنية والعملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على النجاح الذي حققته مدارس التكنولوجيا التطبيقية كنموذج متكامل للتعاون بين الدولة والقطاع الصناعي، قائلا : تسهم هذه الشراكات في تطوير المناهج الدراسية، وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل مواقع الإنتاج، والمشاركة في تقييم الخريجين، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الفعلية.



وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا ، بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الأكاديميات والمؤسسات التعليمية والفنية الإيطالية لإنشاء وتشغيل 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مختلف التخصصات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـنـي بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تتكون مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهم:

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية