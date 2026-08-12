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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو بتحب البطيخ.. اعرف فوائده وأضرار الإفراط في تناوله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على فاكهة البطيخ باعتبارها من أكثر الفواكه انتشارًا وانتعاشًا في الأجواء الحارة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الجسم إلى السوائل.

 وفي الوقت نفسه، انتشرت خلال الفترة الأخيرة عدد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البطيخ، من بينها الادعاءات المتعلقة بحقنه بالهرمونات أو احتوائه على مواد ضارة.

وبحسب ما أوضحه عدد من الأطباء وخبراء التغذية، فإن البطيخ يتمتع بقيمة غذائية جيدة، ويعد مصدرًا مهمًا للمياه وبعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن ذلك لا يعني تناوله بكميات مفتوحة، إذ إن الإفراط فيه قد يؤدي إلى بعض الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص.

حقيقة شائعات حقن البطيخ بالهرمونات

وأوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الماضية شهدت تداول العديد من الشائعات المرتبطة بالبطيخ، خاصة ما يتعلق بالحديث عن حقنه بالهرمونات أو وجود مواد ضارة بداخله.

وأكد أن هذه الأقاويل لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق دون الاستناد إلى مصادر طبية موثوقة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه من محبي تناول البطيخ، لما يتمتع به من فوائد غذائية، خاصة خلال فصل الصيف، مع أهمية الاعتدال في تناوله وعدم الإفراط فيه.

البطيخ يساعد على ترطيب الجسم

ويتميز البطيخ بارتفاع نسبة المياه الموجودة به، وهو ما يجعله من الخيارات المناسبة خلال أيام الصيف شديدة الحرارة، حيث يساهم في إمداد الجسم بالسوائل، خاصة مع زيادة فقدان المياه نتيجة التعرق وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن تناول الفواكه الغنية بالمياه يمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي الصيفي، مع ضرورة الاهتمام بشكل عام بشرب المياه بصورة كافية على مدار اليوم.

مادة اللايكوبين من أبرز مكونات البطيخ

ولا تقتصر أهمية البطيخ على احتوائه على المياه فقط، إذ يضم أيضًا مادة اللايكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة التي ترتبط باللون الأحمر المميز للثمرة.

كما يحتوي البطيخ على عدد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تدعم احتياجات الجسم، وهو ما يجعله من الفواكه التي يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

خبير تغذية: البطيخ «ملك الفواكه الصيفية»

من جانبه، قال الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، إن البطيخ يعد من أبرز الفواكه التي يقبل عليها المصريون خلال فصل الصيف، نظرًا لارتفاع نسبة المياه والعناصر الغذائية الموجودة به.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البطيخ يمكن اعتباره من الخيارات المناسبة للطقس الحار بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من المياه، تصل إلى نحو 91%، وهو ما يجعله مساعدًا في تعويض جزء من السوائل التي يفقدها الجسم.

سعرات حرارية منخفضة.. ولكن

وأشار خبير التغذية إلى أن البطيخ يحتوي على فيتامين C، إلى جانب مادة اللايكوبين ومضادات الأكسدة، كما أنه منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية، إذ يحتوي كل 100 جرام منه على نحو 30 سعرًا حراريًا.

ويجعل ذلك البطيخ خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة عند تناوله باعتدال وضمن الكميات التي تتناسب مع احتياجات كل شخص.

تحذير من الإفراط في تناول البطيخ

ورغم فوائده، شدد الدكتور كريم جمال على أهمية عدم الإفراط في تناول البطيخ، موضحًا أن زيادة الكمية المستهلكة قد تعني الحصول على كميات أكبر من السكريات والألياف، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ومن بين الأعراض التي قد تظهر عند الإفراط في تناوله الانتفاخ أو الإسهال، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بعض الأطعمة أو لديهم جهاز هضمي أكثر تأثرًا.

الاعتدال هو الأفضل

وبذلك، يظل البطيخ من الفواكه الصيفية التي يمكن الاستفادة من قيمتها الغذائية وترطيب الجسم من خلالها، لكن الفائدة لا تعني الإفراط في تناوله.

والقاعدة الأهم هي إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن، مع تنويع مصادر الفواكه والخضراوات، والاهتمام بشرب المياه، وعدم الاعتماد على نوع واحد من الطعام للحصول على احتياجات الجسم اليومية.

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