قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

رانيا الفقى
رانيا الفقى

ليست كل العلاقات التي نمر بها في حياتنا تنتهي بالخيانة أو الهجر، ولا كل النهايات تأتي بعد شجار  أو خصام . أحيانًا تكون أكثر العلاقات إرهاقًا هي تلك التي لا تعرف لها اسمًا. لا هي علاقة مستقرة تمنحك الأمان، ولا هي علاقة منتهية تستطيع أن تتعافى منها.


إنها... المنطقة الرمادية.

تلك المساحة التي يبقى فيها الإنسان معلقًا بين الأمل والخذلان، بين رسالة قد تأتي ورسالة لا تأتي، بين اهتمام مؤقت يعقبه تجاهل طويل، وبين وعود لا تتحول أبدًا إلى أفعال.

المشكلة ليست في أن العلاقة مؤذية فقط، بل في أننا نؤجل اتخاذ القرار. نقنع أنفسنا أن الغد قد يكون أفضل، وأن الطرف الآخر ربما يتغير،  تمر الشهور وربما السنوات، بينما الذي يتغير حقًا هو نحن.

نصبح أقل هدوءًا، وأقل ثقة بأنفسنا، وأكثر انتظارًا. يتحول اهتمامنا بأنفسنا إلى مراقبة للطرف الآخر، ويصبح مزاجنا معلقًا على رسالة أو اتصال أو كلمة.

وهنا يبدأ الاستنزاف الحقيقي.

ليس لأن الشخص سيئ بالضرورة، ولكن لأن استمرار العلاقة بهذه الصورة يستهلك أعصابنا ووقتنا ومشاعرنا، ويحولنا إلى نسخ باهتة، ويسرق منا أشياء لا يمكن تعويضها بسهولة.
أنهاء العلاقه مؤلم، والفراق مؤلم أيضًا... لكن الاستنزاف المستمر، وعدم القدرة على إنهاء تلك العلاقة المؤذية، سواء كانت مع شريك حياة، أو صديق مؤذٍ، أو صاحب عمل غير سوي نفسيًا، هو الألم الحقيقي.

قد تبكي عند اتخاذ قرار الابتعاد، لكنك ستتوقف يومًا عن البكاء. أما إذا بقيت في المنطقة الرمادية، فستعيش كل يوم ألمًا جديدًا دون نهاية واضحة.

أحيانًا يكون أعظم حب تمنحه لنفسك هو أن تغلق الباب الذي ظل مفتوحًا طويلًا، لا بدافع الكراهية، ولكن بدافع احترام الذات.
أن تختار نفسك وسلامك الداخلي قبل أي اعتبار آخر.
أن تختار نفسك قبل الحب، وقبل المال، وقبل الصداقة.
نفسك... أولًا وأخيرًا.

فهل يعجبك مظهرك عندما تنظر إلى المرآة؟ شاحب الوجه، متشتت الذهن، غير قادر على الاستمتاع بالحياة، يقتلك التفكير المستمر، وتستنزفك مشاعر واهية تظن أنها حب أو اهتمام، بينما هي في الحقيقة سجن تجعلك أسيرًا لها.

أما آن الأوان أن تترك تلك المنطقة الرمادية، التي تعجز فيها عن اتخاذ قرار إنهاء تلك العلاقة السامة، وتبدأ صفحة جديدة وحياة أخرى؟

أما آن الأوان أن تترك مساحة في حياتك لأشخاص رائعين يشبهونك في الوضوح، وفي المشاعر، وفي الصدق؟ أشخاص حقيقيين... وليسوا أشباه أشخاص.

لذا، اختر الأشخاص الذين يمنحونك الطمأنينة لا الحيرة، الذين يجعلونك تشعر بقيمتك، لا الذين يتركونك كل يوم تتساءل:

هل أنا أستحق تلك المعاملة؟

هل أنا سعيد؟

هل أنا في المكان الصحيح... ومع الشخص الصحيح؟

فالعلاقات الصحية لا تستهلكك... بل تمنحك السلام.

وفي النهاية، تذكر دائمًا أن أصعب قرار قد تتخذه اليوم، قد يكون هو السبب في راحتك غدًا. فلا تجعل خوفك من خسارة شخص يجعلك تخسر نفسك.

فعندما تختار نفسك... ستكسب كل شيء. وعندما تخسرها... ستخسر كل شيء.

فبعد كل هذا... أما زلت تقف في تلك المنطقه الرماديه؟؟!!

الهجر رانيا الفقى رانيا الفقى تكتب المنطقة الرمادية الخيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لخروج 6 عربات من القطار المتجه إلى الإسكندرية عن القضبان بمدينة كفر الزيات

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

لماذا ينسى الآباء أطفالهم داخل السيارات؟.. أطباء يكشفون الأسباب

اتفاق إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية.. بداية لإنهاء الحرب أم اختبار للتنفيذ؟

اتفاق إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية.. بداية لإنهاء الحرب أم اختبار للتنفيذ؟

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد