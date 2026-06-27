رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

ليست كل العلاقات التي نمر بها في حياتنا تنتهي بالخيانة أو الهجر، ولا كل النهايات تأتي بعد شجار أو خصام . أحيانًا تكون أكثر العلاقات إرهاقًا هي تلك التي لا تعرف لها اسمًا. لا هي علاقة مستقرة تمنحك الأمان، ولا هي علاقة منتهية تستطيع أن تتعافى منها.



إنها... المنطقة الرمادية.

تلك المساحة التي يبقى فيها الإنسان معلقًا بين الأمل والخذلان، بين رسالة قد تأتي ورسالة لا تأتي، بين اهتمام مؤقت يعقبه تجاهل طويل، وبين وعود لا تتحول أبدًا إلى أفعال.

المشكلة ليست في أن العلاقة مؤذية فقط، بل في أننا نؤجل اتخاذ القرار. نقنع أنفسنا أن الغد قد يكون أفضل، وأن الطرف الآخر ربما يتغير، تمر الشهور وربما السنوات، بينما الذي يتغير حقًا هو نحن.

نصبح أقل هدوءًا، وأقل ثقة بأنفسنا، وأكثر انتظارًا. يتحول اهتمامنا بأنفسنا إلى مراقبة للطرف الآخر، ويصبح مزاجنا معلقًا على رسالة أو اتصال أو كلمة.

وهنا يبدأ الاستنزاف الحقيقي.

ليس لأن الشخص سيئ بالضرورة، ولكن لأن استمرار العلاقة بهذه الصورة يستهلك أعصابنا ووقتنا ومشاعرنا، ويحولنا إلى نسخ باهتة، ويسرق منا أشياء لا يمكن تعويضها بسهولة.

أنهاء العلاقه مؤلم، والفراق مؤلم أيضًا... لكن الاستنزاف المستمر، وعدم القدرة على إنهاء تلك العلاقة المؤذية، سواء كانت مع شريك حياة، أو صديق مؤذٍ، أو صاحب عمل غير سوي نفسيًا، هو الألم الحقيقي.

قد تبكي عند اتخاذ قرار الابتعاد، لكنك ستتوقف يومًا عن البكاء. أما إذا بقيت في المنطقة الرمادية، فستعيش كل يوم ألمًا جديدًا دون نهاية واضحة.

أحيانًا يكون أعظم حب تمنحه لنفسك هو أن تغلق الباب الذي ظل مفتوحًا طويلًا، لا بدافع الكراهية، ولكن بدافع احترام الذات.

أن تختار نفسك وسلامك الداخلي قبل أي اعتبار آخر.

أن تختار نفسك قبل الحب، وقبل المال، وقبل الصداقة.

نفسك... أولًا وأخيرًا.

فهل يعجبك مظهرك عندما تنظر إلى المرآة؟ شاحب الوجه، متشتت الذهن، غير قادر على الاستمتاع بالحياة، يقتلك التفكير المستمر، وتستنزفك مشاعر واهية تظن أنها حب أو اهتمام، بينما هي في الحقيقة سجن تجعلك أسيرًا لها.

أما آن الأوان أن تترك تلك المنطقة الرمادية، التي تعجز فيها عن اتخاذ قرار إنهاء تلك العلاقة السامة، وتبدأ صفحة جديدة وحياة أخرى؟

أما آن الأوان أن تترك مساحة في حياتك لأشخاص رائعين يشبهونك في الوضوح، وفي المشاعر، وفي الصدق؟ أشخاص حقيقيين... وليسوا أشباه أشخاص.

لذا، اختر الأشخاص الذين يمنحونك الطمأنينة لا الحيرة، الذين يجعلونك تشعر بقيمتك، لا الذين يتركونك كل يوم تتساءل:

هل أنا أستحق تلك المعاملة؟

هل أنا سعيد؟

هل أنا في المكان الصحيح... ومع الشخص الصحيح؟

فالعلاقات الصحية لا تستهلكك... بل تمنحك السلام.

وفي النهاية، تذكر دائمًا أن أصعب قرار قد تتخذه اليوم، قد يكون هو السبب في راحتك غدًا. فلا تجعل خوفك من خسارة شخص يجعلك تخسر نفسك.

فعندما تختار نفسك... ستكسب كل شيء. وعندما تخسرها... ستخسر كل شيء.

فبعد كل هذا... أما زلت تقف في تلك المنطقه الرماديه؟؟!!