من أباطرة الإجرام.. مصرع تاجر مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

شهدت قرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع تاجر مخدرات من أباطرة الإجرام في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع ضباط الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الدلتا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا حول توافر معلومات حول نقل أطنان وكميات من الواد المخدرة لدي تشكيلا عصابيا من تجار المخدرات بنطاق قرية كفور بلشاي بمركز كفر الزيات.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة وتم الدفع خلال المأمورية بأقوال أمنية وعدد من سيارات الأمن المركزي للتعامل مع العناصر المذكورة .

مصرع تاجر مخدرات



كما أسفرت الحملة عن مصرع تاجر المخدرات ويدعى «م. م. ع»، يبلغ من العمر 21 سنة رميا بالرصاص في مطارده مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتمت مصادرة كميات من المواد المخدرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.