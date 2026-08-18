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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
خاطر عبادة

 أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تشهد نمواً متسارعاً، وتعكس شراكة تهدف إلى دعم قيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وأكثر عدالة.

وقال لافروف إن التعاون الثنائي بين موسكو وبيونغ يانغ يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، في وقت تتصاعد فيه التحديات الجيوسياسية العالمية.

مشاركة عسكرية كورية شمالية في كورسك

 وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن القوات الكورية الشمالية قاتلت إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك لطرد ما وصفها بـ "النازية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب" من المدينة.

 وأضاف أن موسكو "لن تنسى تضحيات الجنود الكوريين" خلال المعارك ضد القوات الأوكرانية، في تأكيد على عمق التنسيق العسكري بين البلدين.

موسكو تدرج نجل روبرت كينيدي على قائمة المطلوبين

 وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام روسية بأن السلطات في موسكو أدرجت كونور كينيدي، نجل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور، على قائمة المطلوبين دولياً.

ويأتي ذلك على خلفية اتهامه بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية في الحرب مع روسيا، وكان كونور، الابن الثالث لكينيدي، قد أعلن في عام 2022 انضمامه إلى مجموعة دولية من المتطوعين للقتال ضد القوات الروسية في الأشهر الأولى من الحرب، قائلاً آنذاك إنه "مستعد للموت من أجل مساعدة الأوكرانيين" بعد الغزو الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كوريا الشمالية روسيا وكوريا الشمالية نظام عالمي جديد

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