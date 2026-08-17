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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تدشن ألبوم «ضي روحي» من جدة .. ليلة كاملة العدد على مسرح عبادي الجوهر

أنغام
أنغام
تقى الجيزاوي

أحيت النجمة أنغام حفلًا استثنائيًا على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، ضمن فعاليات موسم جدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد، في ليلة فنية مميزة شهدت تدشين ألبومها الجديد «ضي روحي» وتقديم أغنياته للمرة الأولى على المسرح.

وشهد الحفل إبهارًا مسرحيًا وإنتاجًا بصريًا لافتًا رافق إطلالة أنغام وأغنياتها، فيما حرصت النجمة على الترحيب بصناع الألبوم المشاركين في الحفل وتقديمهم لجمهورها، احتفاءً بالعمل الجديد الذي جمعها بعدد من أبرز صناع الموسيقى.

وفي موقف عفوي تفاعل معه الجمهور، غنت إحدى الحاضرات مقطعًا من إحدى أغاني أنغام القديمة، لتشاركها النجمة الغناء من على المسرح، قبل أن تقول أنغام ضاحكة إن عمر الأغنية يتجاوز 20 عامًا وإنها نسيتها، واعدةً جمهورها بتقديمها في الحفل المقبل.

وعلى مدى أكثر من ساعتين، تنقلت أنغام بين أغنيات ألبومها الجديد وأبرز أعمالها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، وسط تفاعل جماهيري كبير، وأجواء احتفالية أكدت نجاح الليلة منذ لحظاتها الأولى وحتى ختامها.

وقدمت شركة «بنش مارك» تجربة فنية متكاملة جمعت بين الإبهار البصري والتجهيزات المسرحية والتقنيات الحديثة، فيما نُقلت فعاليات الحفل مباشرة عبر قناة MBC مصر وقناة بنش مارك على يوتيوب، ليشارك جمهور أنغام داخل المملكة وخارجها تفاصيل تدشين ألبومها الجديد من جدة.

وتأتي هذه الليلة لتؤكد استمرار حضور أنغام القوي على المسارح العربية، وقدرتها على الجمع بين أعمالها الجديدة ورصيدها الفني الذي ارتبط به جمهورها على مدار سنوات، في حفل استثنائي حمل أجواءً خاصة منذ اللحظة الأولى وحتى إسدال الستار. 

أنغام مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة فعاليات موسم جدة

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