انتهاكات مستمرة بالضفة.. الاحتلال يقتحم مستشفى في بيت لحم وهجمات للمستوطنين

شنّ مستوطنون وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، هجمات على بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة في محافظة بيت لحم، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية ساحات مستشفى في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون أطراف بلدة المزرعة الشرقية وهاجموا المنطقة، ما دفع شباناً فلسطينيين للتصدي لهم واندلعت مواجهات، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة نحالين غرب المحافظة.

كما قام مستوطنون باستخدام جرافات لشق طريق استيطاني جديد قرب منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية ببلدة دير عمار غرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت ساحات مستشفى في بيت لحم، ما تسبب في ترويع المرضى والمراجعين والاعتداء على بعضهم.

حملات اعتقال وتشديدات عسكرية في مدن الضفة

بالتوازي مع تحركات المستوطنين، واصل جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والتشديدات العسكرية في عدد من مناطق الضفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين اعتقال فلسطينيين وتفتيش 100 مبنى خلال عملية عسكرية في قباطيا شمال الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المُغير شمال شرق رام الله، فيما انتشر مستوطنون على طريق مرج سيع الرابط بين المغير وأبو فلاح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة شقبا غرب رام الله وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأقامت حواجز على مداخل قرى شبتين والنبي صالح وأخضعت المركبات للتفتيش.

وفي القدس المحتلة، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة جبع شمال شرق المدينة وشرعت في تفتيش المركبات.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، بينما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

اعتقال 18 فلسطينياً خلال 24 ساعة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باعتقال 18 فلسطينياً في الضفة خلال يوم واحد، بينهم 5 من قرية المغير شرق رام الله، و11 من بلدتي بيت أمرين وكفر قليل في نابلس، واثنان من محافظة الخليل.

الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين قد تفجر الأوضاع

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في بلدة قصرة ومناطق أخرى بالضفة قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع على نطاق أوسع، واصفاً هذه الاعتداءات بأنها "غير مقبولة بالمطلق".

وقال المتحدث باسم الاتحاد في الضفة شادي عثمان إن ما تشهده قصرة يأتي ضمن موجة اعتداءات تمتد من شمال الضفة إلى جنوبها، مشيراً إلى متابعة التكتل للتطورات عبر اتصالات مع إسرائيل وأطراف دولية.

حصار مستمر وهدم منازل وتسريع البؤر الاستيطانية

تشهد الضفة تصعيداً إسرائيلياً متواصلاً شمل إقامة بؤر استيطانية جديدة في رام الله، واقتحامات واعتقالات، وإخطارات بهدم منازل في مناطق عدة.

وأشارت تقارير إلى اقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينيين في قرية المغير للمرة الثانية خلال اليوم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين تصدوا للهجوم.

كما يستمر حصار المستوطنين لقرية قصرة في نابلس لليوم السابع، وهدم منازل في قلندية بالقدس، ضمن مخطط توسعي تحذر منه تقارير دولية من أنه يهدف إلى التهجير.

وفي سياق متصل، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تأكيد توجه الحكومة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية.