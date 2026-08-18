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قبل مواجهة الأهلي.. رودري يستعد للفحص الطبي والتوقيع مع برشلونة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. رودري يستعد للفحص الطبي والتوقيع مع برشلونة

رودري
رودري
حمزة شعيب

يستعد لاعب الوسط الإسباني رودري للخضوع للفحص الطبي مع نادي برشلونة يوم الثلاثاء، تمهيدًا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفريق الكتالوني قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط ترقب بشأن موعد ظهوره الأول بقميص النادي.

ووصل رودري مساء الإثنين إلى مطار برشلونة، استعدادًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق، حيث أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام عقب وصوله.

ويستعد برشلونة لمواجهة الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات كأس خوان جامبر، البطولة الودية السنوية التي ينظمها النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يدرس برشلونة تقديم رودري رسميًا لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء في نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، أي الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر داخل برشلونة تؤكد اكتمال عملية التوقيع بشكل كبير، إلا أن موعد تقديم اللاعب قد يتأخر في حال استغرقت الإجراءات التمهيدية وقتًا إضافيًا، إذ تضع إدارة النادي أولوية لإتمام جميع الخطوات التعاقدية بالشكل الصحيح.

موقف رودري من مباراة الأهلي

ومن المنتظر أن يتواجد رودري إلى جانب جواو كانسيلو في مدرجات ملعب مباراة برشلونة والأهلي، يوم الأربعاء، ليكون ذلك أول تواصل مباشر له مع جماهير النادي الكتالوني بعد إتمام انتقاله.

لكن رودري لن يشارك في المباراة أمام الأهلي، نظرًا إلى عدم حصوله على فرصة كافية للتدرب مع زملائه الجدد.

وبحسب التقرير، يفضل برشلونة عدم التعجل في الدفع باللاعب، على أن يكون ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق في منافسات الدوري الإسباني، بعد حصوله على الوقت الكافي للتدرب والاندماج مع المجموعة.

ويأتي قرار النادي أيضًا في ظل حرص الجهاز الفني على التعامل بحذر مع الحالة البدنية لرودري، بعدما خضع اللاعب لعملية جراحية عقب كأس العالم بسبب مشكلة في الظهر.

ويرى برشلونة أن مشاركة رودري في الأيام الأولى من تجربته مع الفريق لا تستحق المخاطرة، لذلك من المتوقع أن يخضع لبرنامج تدريجي قبل تسجيل ظهوره الرسمي الأول مع النادي.

رودري برشلونة الأهلي

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