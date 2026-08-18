غزل المحلة يتقدم بشكوى ضد ناقد رياضي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

اتخذت شركة غزل المحلة لكرة القدم خطوات قانونية ورسمية ضد الصحفي أبو المعاطي زكي، حيث تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية ما صدر عنه خلال بثه الأخير عبر منصة «فيسبوك»، والذي تضمن، بحسب بيان النادي، عبارات وإساءات اعتبرها مسؤولو غزل المحلة تجاوزًا غير مقبول في حق النادي وجماهيره.

وأوضح النادي أن الشكوى جاءت في إطار حرصه على الحفاظ على حقوقه المعنوية والقانونية، والتصدي لأي تصريحات أو ممارسات من شأنها الإساءة إلى اسم غزل المحلة أو التقليل من تاريخه ومكانته بين الأندية المصرية.

وأكدت شركة غزل المحلة لكرة القدم أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للنيل من اسم النادي أو جماهيره، مشددة على أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية والمؤسسية المتاحة من أجل حماية حقوق الكيان والحفاظ على اعتباره.

وطالب النادي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما ورد في البث، بما يساهم في ترسيخ قواعد الاحترام المتبادل بين وسائل الإعلام والأندية والمؤسسات الرياضية، والحد من أي خطاب قد يؤدي إلى زيادة التعصب أو الاحتقان بين الجماهير.

وشدد غزل المحلة على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول، لكنها لا يجب أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التجاوز أو التحريض وإثارة الجماهير، مؤكدًا أن النقد الرياضي ينبغي أن يلتزم بالموضوعية والمهنية والاحترام والمسؤولية.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على حرصه الدائم على احترام جميع الأطراف، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح بأي تجاوز يمس اسمه أو جماهيره، مشيرًا إلى أنه سيتخذ موقفًا حاسمًا تجاه أي شخص يتجاوز في حق النادي أو يحاول الإساءة إلى كيانه



