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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة على دائري الوراق .. القصة الكاملة لـ حادث التريلا المروع | شاهد

حادث تريلا الوراق
حادث تريلا الوراق
رامي المهدي

تحولت لحظات عادية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى مأساة إنسانية، بعدما وقع حادث مروع أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، إثر انقلاب نقل ثقيل “تريلا” واصطدامها بسيارتين.

وفور وقوع الحادث  تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بوقوع تصادم عنيف أعلى الطريق الدائري بجوار شارع 10، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة نقل ثقيل واصطدامها بسيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى سوزوكي، ما أدى إلى تهشم السيارتين بالكامل واحتجاز عدد من الركاب داخلهما.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج جثتين من أسفل الحطام، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على موقع الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الواقعة، حيث جرى اقتياده إلى قسم شرطة الوراق لمناقشته حول ملابسات الحادث، وبيان أسبابه المحتملة.

كما قررت جهات التحقيق إجراء تحليل مخدرات للسائق، والتحفظ على الشاحنة لفحصها فنيًا، للوقوف على حالتها قبل وقوع الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الحادث، فيما تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق الشاحنة النقل الثقيل “التريلا” المتهم بالتسبب في وقوع حادث مروع شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين، وسط حالة من الاستنفار الأمني .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بوقوع تصادم عنيف أعلى الطريق الدائري بجوار منطقة شارع 10، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل واصطدامها بسيارتين إحداهما ملاكي والأخرى سوزوكي.

وكشفت المعاينة الأولية أن قوة الاصطدام أدت إلى تهشم السيارتين بشكل كامل، واحتجاز عدد من الركاب داخل الحطام، قبل أن تنجح قوات الإنقاذ البري في استخراج جثتين كانتا أسفل الركام، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث، حيث تم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الوراق، لمناقشته حول ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان الحادث ناتجًا عن اختلال عجلة القيادة أو وجود عطل فني في المكابح أو قيادة متهورة.

كما قررت جهات التحقيق إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة وقت القيادة، إلى جانب التحفظ على السيارة “التريلا” لفحصها فنيًا من قبل لجنة مختصة بالإدارة العامة للمرور، للوقوف على حالتها الفنية قبل وقوع الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف جميع الملابسات، في وقت جرى فيه رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد توقف جزئي نتيجة التصادم العنيف.


 

الطريق الدائري الوراق منطقة الوراق انقلاب نقل ثقيل تريلا

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