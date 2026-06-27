ضبط المتهم بالنصب على شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إلتماس القائم على النشر تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توظيفه له في مجال تجارة الأغذية بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توظيفه له فى مجال تجارة الأغذية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفِ بذلك ، وإلتمس تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه ضده "شيكات – تبديد".

تم ضبط المشكو فى حقه وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





