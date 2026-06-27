القبض على طرفى مشاجرة الأجانب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول " بالتعدى على بعضهم البعض بالسب والضرب بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص، زوجته) ، وطرف ثان : (طليقة الأول، نجلة عمها، نجلتها ، جارتها) جميعهم "يحملون جنسية إحدى الدول " ، لخلافات عائلية سابقة بين الأول وطليقته وذلك حال توجهها لمسكنه رفقة الطرف الثانى لإصطحاب نجليها ورفض الأول ، وأثناء ذلك تعدى كل منهم على الآخر بالسب والضرب.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة عدا طليقة الأول "جارى ضبطها" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





