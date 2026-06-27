محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان موقع حادث خروج عربات قطار كفر الزيات.. صور

أجرى اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية يرافقه اللواء اسامه الهواري مدير أمن الغربية في جولة ميدانية مفاجئة موقع حادث خروج عربات قطار خط"القاهرة - الإسكندرية " عقب خروجه عن قضبان السكك الحديدية قبل دخوله محطة قطارات كفر الزيات .

جولة ميدانية محافظ الغربية

كما وجه محافظ الغربية بالتنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية والجهات المعنية بالضرورة رفع اثار الحادث والدفع بالفرق الصيانة اللازمة لتأمين ارواح وحياة المواطنين.

في المقابل كشف مسئول بالهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل أنه تم الدفع بفرق الصيانه وعربات الأوناش لرفع عربات قطار بخط "القاهرة ـ الإسكندرية " قبل دخوله محطة قطارات كفر الزيات.

الدفع بفرق صيانة عاجلة

كما أشار مسئول هيئة السكك الحديدية أن الحادث نتج عن خروج نحو 4 عربات عن القضبان علي الرغم من تهدئة سائق القطار قبل دخوله المحطة مؤكدا علي صيانه ورفع اثار الحادث فضلا عن انتظام حركة القطارات بالكامل بمنطقة وسط الدلتا.

تصريحات مسئول طبي

من ناحية أخري أفاد مسئول طبي بصحة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أنه لا يوجد ضحايا أو مصابين في حادث خروج 4 عربات قطار عن قضبان قبل دخوله محطة كفر الزيات لافتا بقوله "خصصنا 5 سيارات إسعاف لنقل اي مصابين محتملين أو كبار السن من الرجال والسيدات" .



تفاصيل حادث خروج عربات قطار



وكان خط السكك الحديدية "القاهرة -الاسكندرية " شهد منذ خروج عربات قطار عن قضبان السكك الحديدية قبل دخوله محطة كفر الزيات مما دفع الركاب الي نزول والسير علي القضبان سعيا للوصول إلي المحطة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

رصد غرفة عمليات

وكانت غرفة عمليات هيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا تلقت إخطارا يفيد بخروج عربتين عن قضبان السكك الحديدية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

عدم وجود مصابين

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.