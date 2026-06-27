القبص على 6 أشخاص تشاجروا بسلاح أبيض بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بحمل سلاح أبيض والتلويح به بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوير بالجيزة بين طرف أول: (3 طلاب)، طرف ثان: (3 طلاب) جميعهم مقيمين بالجيزة ، لخلافات سابقة بينهم بسبب اللهو قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم بالأيدى "بدون إصابات" ، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بالتلويح بسلاح أبيض .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





