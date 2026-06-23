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تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري

الأتوبيس الترددي السريع
الأتوبيس الترددي السريع
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على خريطة تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، بالتزامن مع بدء تشغيل عدد من المحطات الجديدة التي تستهدف تحسين حركة التنقل بين المناطق المختلفة، وتقليل زمن الرحلات، وتوفير وسيلة نقل جماعي حديثة وآمنة.

الأتوبيس الترددي السريع

وشهدت محركات البحث ارتفاعا في تطورات  الأتوبيس الترددي السريع الممتدة من محطة طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة الجولف، إلى جانب نقاط الربط التي يوفرها المشروع مع وسائل النقل الأخرى والمناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى.

خريطة محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)

يشمل المسار الحالي للأتوبيس الترددي السريع عددا من المحطات التي دخلت الخدمة واستقبلت الركاب رسميا، وهي:

محطة طريق الإسكندرية الزراعي، وتعد نقطة انطلاق المسار.
محطة أكاديمية الشرطة.
محطة المشير طنطاوي، والتي بدأت تشغيلها واستقبال الركاب في 19 مارس الماضي.
محطة الجولف بالقاهرة الجديدة، وهي أحدث المحطات المنضمة إلى المسار، وتقع أعلى نفق الجولف وتوفر اتصالا مباشرا مع محور جمال عبد الناصر.

الربط مع وسائل النقل ومناطق القاهرة الجديدة

ساهم تشغيل محطتي المشير طنطاوي والجولف في تعزيز شبكة الربط بين مشروع الأتوبيس الترددي السريع والقاهرة الجديدة والتجمعات العمرانية المحيطة بها، حيث يوفر المسار الحالي عددا من المزايا للركاب، أبرزها:

الربط المباشر مع شارع التسعين الجنوبي.
خدمة المترددين على محور المشير طنطاوي والتجمع الثالث.
التكامل مع شبكة مونوريل شرق القاهرة، خاصة من خلال محطة المشير طنطاوي.

الأتوبيس الترددي السريع

أهداف مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)

يأتي مشروع الأتوبيس الترددي السريع ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، بهدف تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتحسين كفاءة التنقل داخل العاصمة.

ويتميز المشروع بتخصيص حارة مرورية معزولة بالكامل للأتوبيسات بعيدا عن باقي حارات الطريق الدائري، ما يساهم في تقليل زمن الرحلات وضمان انتظام الخدمة، فضلا عن توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة.

كما يسهم المشروع في تخفيف الكثافات المرورية، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الناتجة عن حركة السيارات، بما يدعم جهود الدولة نحو تطوير منظومة نقل مستدامة وحديثة.

نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات المطلوبة لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)

بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات المطلوبة لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءة حركة التنقل داخل القاهرة الكبرى.

مناطق مشمولة بأعمال نزع الملكية

وشملت قرارات نزع الملكية عددا من المواقع الواقعة على مسار المشروع، من بينها المنطقة المحيطة بـ«كارفور المعادي»، إلى جانب مناطق أخرى تستهدفها أعمال التطوير، بهدف تنفيذ المحطات الجديدة وتوسعة نطاق الخدمات المخصصة لخدمة الركاب.

الأتوبيس الترددي السريع

استكمال الإجراءات القانونية للمشروع

وتتضمن المرحلة الحالية حصر الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، وإعداد وإيداع الخرائط والمستندات الرسمية الخاصة بها، تمهيدا لاستكمال إجراءات نقل الملكية وفقا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لأعمال المنفعة العامة.

تعويضات عادلة لأصحاب العقارات

وتنص الإجراءات القانونية على حصول ملاك الأراضي والعقارات المتضررة على تعويضات مالية مناسبة يتم تقديرها من خلال الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين متطلبات تنفيذ المشروعات القومية والمصلحة العامة.

دعم خطط تطوير البنية التحتية

ويأتي استكمال إجراءات نزع الملكية ضمن خطة الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطوير شبكة النقل والبنية التحتية، بما يسهم في تقليل معدلات الزحام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.

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