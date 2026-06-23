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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

تموين
تموين
محمد غالي

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين، بهدف ضمان استمرار صرف الدعم التمويني والسلع المقررة دون توقف، اضافة الى شروط الاقصاء لغير مستحقي الدعم.

بطاقات التموين

تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في رفع دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بشكل صحيح يمثل أحد المتطلبات الأساسية لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يساعد في تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا واستحقاقا.

تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عمليات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية تتم وفق مجموعة من المؤشرات التي تقيس مستوى الدخل والظروف المعيشية، بهدف استبعاد غير المستحقين مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات متطورة ودراسات مرتبطة بالدخل والإنفاق لتحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة، موضحا أن عملية التقييم تشمل عددا من المؤشرات الدالة على مستوى المعيشة، مثل امتلاك سيارات ذات قيمة مرتفعة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو الإقامة في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى مستحقيها وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدعم التمويني.

بطاقات التموين

200 جنيه زيادة .. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ويزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على كيفية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى إلكترونيا عبر الهاتف، من خلال منصة مصر الرقمية، التي أتاحت العديد من الخدمات التموينية لتسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين.

وتتيح الخدمة إمكانية نقل البطاقة التموينية إلى محل الإقامة الجديد للأسرة في خطوات بسيطة تستغرق دقائق معدودة، بما يضمن استمرار صرف السلع التموينية والدعم في المحافظة التي يقيم بها المواطن.

شروط نقل بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خدمة نقل البطاقة التموينية متاحة فقط لمالك البطاقة، بشرط أن يكون من الفئات المستحقة للدعم التمويني، وألا يكون من الحالات التي تنطبق عليها معايير الاستبعاد أو الاستقصاء من منظومة الدعم.

خطوات نقل بطاقة التموين إلى محافظة أخرى

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة إلكترونيا عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمات التموين.
الضغط على خدمة «النقل من محافظة إلى أخرى».
تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.
إدخال بيانات المحافظة المراد النقل إليها.
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

خدمات تموينية إلكترونية أخرى

وتوفر وزارة التموين باقة متنوعة من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، من بينها خدمة «ضم أفراد أسرتي»، التي تتيح إضافة الزوجة أو الأبناء إلى البطاقة التموينية إلكترونيا بعد استيفاء البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط المنظمة للخدمة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، أتاحت الوزارة خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا، بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة وتحسين آليات توزيع الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بصورة صحيحة يعد من المتطلبات الأساسية لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.

البرلمان يناقش تطوير منظومة الدعم

وفي سياق متصل، أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا استمر نحو 6 ساعات لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة تتعلق بمنظومة الدعم، بحضور ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية وعدد من الجهات المختصة.

وأوضح أن المناقشات استهدفت مراجعة آليات توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا من المسؤولين الحكوميين للرد على استفسارات النواب وتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف معالجة أوجه الهدر والتسرب داخل منظومة الدعم العيني، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

بطاقات التموين

30 مليار جنيه فاقدا في دعم الخبز

وكشف محسب عن وجود فاقد كبير داخل منظومة دعم الخبز، موضحا أن حجم الهدر والتسرب يقدر بنحو 30 مليار جنيه سنويا، وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة دون أن يحقق الاستفادة الكاملة للمواطنين المستحقين.

وأشار إلى أن هذه التحديات دفعت الحكومة والبرلمان إلى دراسة آليات أكثر كفاءة لإدارة منظومة الدعم، وضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية الموجهة لهذا الملف.

وفيما يتعلق بمقترحات التحول إلى الدعم النقدي، أوضح أن الدعم لن يصرف في صورة نقدية مباشرة، وإنما من خلال بطاقات «ميزة» تتيح للمستفيدين شراء السلع الغذائية الأساسية فقط.

200 جنيه زيادة لتلك الشرائح

كما أشار إلى أن الدولة وضعت تصورا لتقسيم المستحقين إلى أربع شرائح وفق معايير محددة، بحيث تحصل الشريحة الأقل دخلا على زيادة تتجاوز 100 جنيه مقارنة بالدعم الحالي، فيما قد تصل الزيادة في بعض الشرائح الأخرى إلى نحو 200 جنيه.

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