قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يكشف سر تألقه في كأس العالم ويحذر قبل مواجهة فرنسا: لا نفكر في التتويج
شاهد.. احتفالات الفايكينج لمنتخب النرويج بعد الفوز على السنغال
ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن
وفاة مراقب إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة أزهرية بكفر الزيات
تفاصيل الكشف الأثري الجديد في المنيا.. الأهم خلال 10 سنوات
شاومينج يزعم تغيير امتحان فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تنفي
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وقوات الاحتلال تداهم نابلس
عميد قصر العيني: المستشفيات الجامعية تخدم 32.5 مليون مريض سنوياً
تفاصيل بحث الحكومة التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
وفاة والد المطربة دينا الوديدي
الخارجية الأمريكية: هدفنا إنهاء دائرة العنف بين لبنان وإسرائيل بصورة نهائية
مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي.. رابط فوري

تحديث بطاقة التموين
تحديث بطاقة التموين
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي، وذلك لاستمرار صرف الدعم التمويني المقدم وتجنب توقفه، حيث تشدد وزارة التموين على جميع المواطنين بضرورة تحديث بطاقة التموين عبر مصر الرقمية بخطوات سهلة وبسيطة.

تحديث بطاقة التموين أونلاين 

ويمكن للمواطنين تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها استخدام موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

 

تحديث البطاقة لاستمرار الدعم

وأكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بصورة صحيحة ودقيقة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تعزيز عدالة توزيع الدعم وإتاحة الفرصة لإدراج مستفيدين جدد من الفئات الأكثر استحقاقا.

وتمكن الخدمة المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التموينية، مع ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات المحددة لضمان قبول الطلب.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

مطابقة جميع البيانات المدخلة للبيانات الواردة في المستندات الرسمية.

تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وخالية من أي بيانات مضللة أو غير صحيحة.

استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الهوية.

خضوع جميع البيانات لسياسات الأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعتمدة من الجهات الحكومية.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات اللازمة لإتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين، والتي تشمل ما يلي:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال كهرباء حديث خاص بمحل الإقامة.

وثيقة الزواج.

بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

المؤهلات الدراسية للأبناء.

بيانات وبطاقات الأفراد المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد الأشخاص من ذوي الهمم.

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة، بما في ذلك رقم الشاسيه ورقم المحرك.

تحديث بطاقة التموين  بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات متعددة تشمل تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي بشكل إلكتروني يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لتحديث البطاقة:

  • الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار "خدمات التموين".
  • الضغط على "تفعيل بطاقة التموين".
  • إدخال بيانات البطاقة التموينية وبيانات المستفيدين.
  • الضغط على "موافق" ثم "التالي".
  • عند إتمام هذه الخطوات، يتلقى المواطن رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على كود تفعيل البطاقة التموينية

 

تحديث بطاقة التموين الخط الساخن

يمكن أيضًا تحديث بطاقة التموين من خلال الاتصال بالخط الساخن 9136، وإرسال رقم "1" بعد ذلك، سيتلقى المواطن رسالة تحتوي على الرقم السري للبطاقة التموينية لتفعيلها.

الفئات المستبعدة من التموين 

بحسب ما تم تداوله منذ أيام  خلال اجتماعات وزارة التموين أثناء استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي ، فهناك بعض  الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وهم الذين لا يحتاجون إلى هذا الدعم ولا يستحقونه وهم: 

١- المقيمون في الكمبوندات السكنية.

٢- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.

٣- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.

٤- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

٥- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.

٦- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.

٧- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.

٨- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

تحديث بطاقة التموين منصة مصر الرقمية تحديث بطاقات التموين خطوات تحديث بطاقة التموين اونلاين تحديث بطاقة التموين بالبطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

أولها 30 يونيو.. قائمة الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الإسكان

فرصة أخيرة .. خبر هام من الإسكان الاجتماعي بشأن الإعلان الرابع عشر

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى

قلعة الجبل -2.. ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العماني

سفير الصومال بالقاهرة

سفير الصومال بالقاهرة : ثورة 30 يونيو جسدت إرادة الشعب المصري وحرصه على استقرار الدولة

قافلة زاد العزة الـ 219 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

قافلة زاد العزة الـ 219 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

بالصور

مع كأس العالم.. روبوت هيونداي البشري يبهر العالم بمهارات كرة قدم احترافية

روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas
روبوت هيونداي Boston Dynamics Atlas

مسافة الأمان .. تريند “تيك توك” يكشف سر العلاقات الصحية قبل ما “تخبط في الحيطة”

مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”
مسافة الأمان في العلاقات العاطفية.. تريند “تيك توك”

بسبب خطأ شائع في تحضير الحليب.. رضيع صيني يصارع التسمم بعد استبدال الماء بهذا العصير

رضيع صيني
رضيع صيني
رضيع صيني

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل مادة التارترازين في جسمك؟

تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟
تحذير عالمي من E102.. ماذا تفعل “مادة التارترازين” في جسمك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد