تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي.. رابط فوري

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي، وذلك لاستمرار صرف الدعم التمويني المقدم وتجنب توقفه، حيث تشدد وزارة التموين على جميع المواطنين بضرورة تحديث بطاقة التموين عبر مصر الرقمية بخطوات سهلة وبسيطة.

تحديث بطاقة التموين أونلاين

ويمكن للمواطنين تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها استخدام موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

تحديث البطاقة لاستمرار الدعم

وأكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بصورة صحيحة ودقيقة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تعزيز عدالة توزيع الدعم وإتاحة الفرصة لإدراج مستفيدين جدد من الفئات الأكثر استحقاقا.

وتمكن الخدمة المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التموينية، مع ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات المحددة لضمان قبول الطلب.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

مطابقة جميع البيانات المدخلة للبيانات الواردة في المستندات الرسمية.

تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وخالية من أي بيانات مضللة أو غير صحيحة.

استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الهوية.

خضوع جميع البيانات لسياسات الأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعتمدة من الجهات الحكومية.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات اللازمة لإتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين، والتي تشمل ما يلي:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال كهرباء حديث خاص بمحل الإقامة.

وثيقة الزواج.

بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

المؤهلات الدراسية للأبناء.

بيانات وبطاقات الأفراد المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد الأشخاص من ذوي الهمم.

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة، بما في ذلك رقم الشاسيه ورقم المحرك.

تحديث بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات متعددة تشمل تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي بشكل إلكتروني يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لتحديث البطاقة:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار "خدمات التموين".

الضغط على "تفعيل بطاقة التموين".

إدخال بيانات البطاقة التموينية وبيانات المستفيدين.

الضغط على "موافق" ثم "التالي".

عند إتمام هذه الخطوات، يتلقى المواطن رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على كود تفعيل البطاقة التموينية

تحديث بطاقة التموين الخط الساخن

يمكن أيضًا تحديث بطاقة التموين من خلال الاتصال بالخط الساخن 9136، وإرسال رقم "1" بعد ذلك، سيتلقى المواطن رسالة تحتوي على الرقم السري للبطاقة التموينية لتفعيلها.

الفئات المستبعدة من التموين

بحسب ما تم تداوله منذ أيام خلال اجتماعات وزارة التموين أثناء استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي ، فهناك بعض الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وهم الذين لا يحتاجون إلى هذا الدعم ولا يستحقونه وهم:

١- المقيمون في الكمبوندات السكنية.

٢- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.

٣- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.

٤- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

٥- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.

٦- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.

٧- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.

٨- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.