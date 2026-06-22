قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك
إيران: اتصالات مكثفة بين الوسطاء والأطراف المعنية لإعادة المفاوضات لمسارها
انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري
لجنة حكومية لدراسة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
سعد الدين الهلالي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن إيجابيات مهمة
بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟
مصـ ـرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية
أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان
الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

تموين
تموين
محمد غالي

يواصل المواطنون البحث عن خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين، لضمان استمرار صرف الدعم التمويني والسلع المقررة دون انقطاع، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي تتيح إنجاز الإجراءات الحكومية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية.

 رسمي..  معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بصورة صحيحة يعد من الشروط الأساسية لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقا.

تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عمليات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية تستند إلى مؤشرات الدخل ومستوى المعيشة، بهدف استبعاد غير المستحقين للدعم دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات الدخل والإنفاق لتحديد الفئات المستحقة، لافتا إلى أن بعض مؤشرات الرفاهية التي تؤخذ في الاعتبار تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو التحاق الأبناء بمدارس دولية أو السكن في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.

 رسمي..  معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

تشمل الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحديث:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
إيصال كهرباء حديث لمحل الإقامة.
وثيقة الزواج.
بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.
المؤهلات الدراسية للأبناء.
بيانات وبطاقات المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.
رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد الأشخاص من ذوي الهمم.
المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
بيانات المركبات الخاصة متضمنة رقم الشاسيه ورقم المحرك.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددا من الضوابط الواجب الالتزام بها عند تقديم طلب التحديث، وتشمل:

مطابقة جميع البيانات المدخلة للمستندات الرسمية.
إدخال معلومات صحيحة ودقيقة وخالية من الأخطاء.
استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.
رفض الطلبات التي تتضمن بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الشخصية.
خضوع البيانات لإجراءات الحماية والأمن السيبراني المعتمدة من الجهات الحكومية.

 رسمي..  معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم اختيار خدمات التموين، واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، قبل إرسال الطلب للمراجعة.

تأتي خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين إنجاز الإجراءات بسهولة من المنزل، مع ضمان استمرار حصول المستحقين على الدعم التمويني بصورة منتظمة، وتحقيق العدالة في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وزارة التموين التموين بطاقات معايير حذف غير المستحقين لتموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

ريم البارودي

ريم البارودي عن أزمتها الأخيرة: عفا الله عما سلف.. أتمنى الموضوع ما يتكررش تاني

أمال ماهر

آمال ماهر تسخر من شائعات عدم الإقبال على حفلها في باريس وتلتقط سيلفي مع الجمهور |تقرير

نبيلة عبيد

بعد تداول أخبار مشاركتها في رمضان 2027.. نبيلة عبيد تنفي |خاص

بالصور

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد