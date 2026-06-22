يواصل المواطنون البحث عن خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين، لضمان استمرار صرف الدعم التمويني والسلع المقررة دون انقطاع، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي تتيح إنجاز الإجراءات الحكومية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية.

رسمي.. معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بصورة صحيحة يعد من الشروط الأساسية لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقا.

تنقية البطاقات وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عمليات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية تستند إلى مؤشرات الدخل ومستوى المعيشة، بهدف استبعاد غير المستحقين للدعم دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات الدخل والإنفاق لتحديد الفئات المستحقة، لافتا إلى أن بعض مؤشرات الرفاهية التي تؤخذ في الاعتبار تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو التحاق الأبناء بمدارس دولية أو السكن في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.

رسمي.. معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

تشمل الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحديث:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال كهرباء حديث لمحل الإقامة.

وثيقة الزواج.

بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.

المؤهلات الدراسية للأبناء.

بيانات وبطاقات المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد الأشخاص من ذوي الهمم.

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة متضمنة رقم الشاسيه ورقم المحرك.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددا من الضوابط الواجب الالتزام بها عند تقديم طلب التحديث، وتشمل:

مطابقة جميع البيانات المدخلة للمستندات الرسمية.

إدخال معلومات صحيحة ودقيقة وخالية من الأخطاء.

استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

رفض الطلبات التي تتضمن بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الشخصية.

خضوع البيانات لإجراءات الحماية والأمن السيبراني المعتمدة من الجهات الحكومية.

رسمي.. معايير حذف غير المستحقين من بطاقات التموين

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم اختيار خدمات التموين، واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة، قبل إرسال الطلب للمراجعة.

تأتي خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين إنجاز الإجراءات بسهولة من المنزل، مع ضمان استمرار حصول المستحقين على الدعم التمويني بصورة منتظمة، وتحقيق العدالة في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.