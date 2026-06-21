حملات رقابية مكثفة تسفر عن تحرير 18 محضرا تموينيا بإدارات تموين الوادي الجديد

شنت إدارة باريس بالوادي الجديد حملة تموينية؛ استهدفت عددًا من الأنشطة التجارية والمخابز البلدية، وقد أسفرت عن تحرير عدد(٦) مخالفات اشتملت على:

* نقص وزن الرغيف

- عدم وجود شهادة صحية

- عدم الإعلان عن الأسعار

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما قامت إدارة تموين الداخلة بحملة استهدفت الحملة عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (١٢) مخالفات شملت على:

- عدم الإعلان عن الأسعار.

- عدم وجود شهادة صحية.

وقد تم اتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.

ياتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية

وتهيب مديرية التموين بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

