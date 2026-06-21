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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتصادية النواب: زيادات تصل إلى 200 جنيه للمستحقين بمنظومة التموين

الدعم
الدعم
عادل نصار

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا استمر نحو 6 ساعات لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة تخص منظومة الدعم، بحضور ممثلين عن وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وعدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المناقشات جاءت بهدف الاطمئنان على آليات وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، إن الحكومة حضرت باعداد كبيرة من المسؤولين للرد على استفسارات النواب، وإن المناقشات كانت "ساخنة" وشهدت بحث التفاصيل كافة من أجل طمأنة المواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة لا تعمل ضد المواطن، وإنما تسعى إلى وقف الهدر الذي لا يصل إلى المستحقين، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني كانت تشهد تسربًا كبيرًا للسلع المدعمة.

وأضاف أن هناك صورًا عديدة من التلاعب والاستفادة غير المشروعة من الدعم، سواء عبر استغلال البطاقات أو تهريب السلع، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

30 مليار جنيه هدرًا في منظومة الخبز

وكشف النائب أيمن محسب عن وجود أرقام وصفها بـ"المرعبة"، موضحًا أن نحو 30 مليار جنيه تضيع في منظومة المخابز ودعم رغيف الخبز، بسبب الهدر وسوء الإدارة والتلاعب.

وأشار إلى أن هذه الأموال لا يستفيد منها المواطن المصري، وهو ما دفع الحكومة والبرلمان إلى البحث عن آليات جديدة أكثر كفاءة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح محسب أن الدعم النقدي لن يكون أموالًا تصرف بحرية، وإنما سيتم من خلال كارت «ميزة» يتيح للمواطن شراء السلع الغذائية فقط.

وأشار إلى أن الدولة قسمت المستحقين إلى أربع شرائح، موضحًا أن أقل شريحة ستحصل على زيادة تتجاوز 100 جنيه مقارنة بما تحصل عليه حاليًا، بينما ستحصل بعض الشرائح الأخرى على زيادات تقترب من 200 جنيه.
 

الدعم منظومة الدعم وزارة التموين

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