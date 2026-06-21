نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

في لحظة سياسية حرجة، تتشكل ملامح تحولات كبرى في الشرق الأوسط. مع إعلان دونالد ترامب عن قرب توقيع اتفاق إطاري مع إيران، تدخل المنطقة في مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأدوار. هذا الاتفاق ليس مجرد تسوية أو هدنة، بل محاولة لإدارة الصراع، وقد يحمل تداعيات عميقة على الدول المتوسطة، وعلى رأسها مصر.

الولايات المتحدة في عهد ترامب تسعى إلى تقليل التورط العسكري، والاتفاق مع إيران قد يكون وسيلة لتخفيف حدة التوتر دون حسم جذري. إيران، بدورها، تواجه ضغوطاً اقتصادية وعزلة دولية، وهي ترى في هذه اللحظة فرصة للتنفس وإعادة التموضع. لكن السؤال الأهم ليس في تفاصيل الاتفاق، بل في ما سيغيره في توازن القوى.

في هذا السياق، تبرز مصر كلاعب مركزي. أمنها القومي يعتمد على استقرار المنطقة، وخاصة في ظل النفوذ الإيراني الذي يتسع عبر وكلاء إقليميين. قناة السويس، شريان الاقتصاد المصري، تعتمد بشكل كبير على استقرار حركة التجارة العالمية. أي تصعيد قد يرفع المخاطر على الملاحة، بينما أي تهدئة قد تعيد الثقة إلى السوق وتزيد من الإيرادات.

كذلك، لا يمكن إغفال دور مصر في دعم الاستقرار في ليبيا، وهو ملف مصيري مرتبط بأمن الحدود الغربية. وفي الوقت ذاته، تتطلع مصر إلى تطوير دبلوماسيتها بحيث تصبح أكثر فاعلية في ترتيبات ما بعد الاتفاق. هذا يتطلب قوة داخلية، واستقرار اقتصادي، وتنويع في التحالفات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الاتفاق قد يترك أثره على مصر من ناحيتين. أولاً، إذا استقرت الأوضاع في المنطقة، قد تستفيد مصر من انتعاش نسبي في التجارة العالمية، وهدوء في أسعار الطاقة، مما يخفف من أعباء الموازنة. ثانياً، أي اضطراب أو انهيار سريع للاتفاق قد يرفع أسعار النفط، ويضغط على الموازنة، ويزيد من تكلفة الواردات. لذلك، تحتاج مصر إلى سياسة اقتصادية مرنة، تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على سوق الطاقة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب مصر دوراً محورياً في الأمن الغذائي الإقليمي. فإذا نجح الاتفاق في تهدئة التوترات، قد تتاح لمصر فرص لاستيراد سلع استراتيجية بأسعار أ ل، مما يعزز من أمنها الغذائي ويخفف من الضغوط التضخمية. وعليه، فإن استغلال هذه اللحظة يتطلب تخطيطاً متكاملاً لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين.

أما القضية الفلسطينية، فتعد من أبرز الملفات التي ستتأثر بهذا التحول. أي تهدئة أمريكية إيرانية قد تغير معادلات الدعم السياسي والمالي للفصائل الفلسطينية. في حال استقرار الوضع، قد تجد الفصائل نفسها أمام تحديات جديدة في الحصول على التمويل والدعم. في المقابل، قد تعيد مصر تأكيد دورها كوسيط، وتعمل على رعاية مفاوضات هادئة أكثر شمولاً، تضمن عدم تهميش الحقوق الفلسطينية.

وأخيراً، فإن الدبلوماسية الثقافية المصرية تُعد من الأدوات الهامة لتعزيز مكانة مصر. ففي لحظة تحولات كهذه، يمكن للدبلوماسية الثقافية أن تكون جسرًا للتقارب مع الشعوب، وأن تدعم صورة مصر كقوة ناعمة في المنطقة. بهذه الأدوات، يمكن لمصر أن توازن بين القوة الصلبة والناعمة، لتكون في قلب معادلات المستقبل.

الأهم من ذلك كله هو دور الشباب المصري.

في خضم هذه التحولات المتسارعة، لا يمكن النظر إلى الدولة بمعزل عن طاقتها البشرية الأهم: الشباب. فالشباب المصري ليس مجرد عنصر ديموغرافي، بل هو الفاعل الحقيقي في معادلة التكيف مع المتغيرات الدولية. أي اتفاق إقليمي أو إعادة ترتيب للقوى لن يكون ذا جدوى إذا لم ينعكس على الداخل، وهنا يظهر الدور الحاسم لجيل قادر على الفهم، والتحليل، والمشاركة.

الشباب هو من سيحدد كيف تستفيد مصر من الفرص أو تتفادى المخاطر. فإذا أُحسن تأهيله، وتم تمكينه اقتصاديًا ومعرفيًا، يمكنه أن يحول التحديات إلى أدوات صعود. أما إذا تُرك دون دعم أو توجيه، فقد يتحول إلى ضحية مباشرة لأي اضطراب اقتصادي أو سياسي ناتج عن تلك التحولات.

من هنا، يصبح الاستثمار في التعليم والتدريب والتكنولوجيا ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار تنموي. فالعالم الذي يتشكل بعد أي اتفاق أمريكي إيراني لن يكون هو ذاته، بل سيكون أكثر تنافسية، وأسرع إيقاعًا، وأكثر اعتمادًا على المعرفة. ومصر، لكي تحجز مكانًا متقدمًا في هذا العالم، تحتاج إلى جيل يمتلك أدوات العصر، لا مجرد وعيه.

كما أن وعي الشباب السياسي يلعب دورًا لا يقل أهمية. ففهم طبيعة الصراعات الدولية، وعدم الانجرار خلف الروايات السطحية أو الدعائية، يخلق مجتمعًا أكثر تماسكًا وقدرة على الصمود. وهذا الوعي لا يُبنى فقط عبر المؤسسات التعليمية، بل عبر الإعلام، والثقافة، والخطاب العام.

وفي سياق موازٍ، فإن تمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال دعم ريادة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للعمل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية، يمكن أن يخفف من أثر أي صدمات خارجية. فاقتصاد قوي قائم على الإنتاج والمعرفة، هو خط الدفاع الأول لأي دولة في مواجهة التقلبات الدولية.

الدولة المصرية وإدارة التوازنات المعقدة

تتعامل الدولة المصرية مع محيط إقليمي شديد التعقيد، يفرض عليها نمطًا خاصًا من إدارة التوازنات، قائمًا على الحذر الاستراتيجي وتعدد المسارات. ففي ظل اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، لن يكون أمام مصر خيار الانحياز الحاد، بل الحفاظ على مساحة حركة مرنة تسمح لها بالتفاعل مع مختلف الأطراف دون فقدان استقلال قرارها. هذا النمط من السياسة، الذي يجمع بين الثبات في الثوابت والمرونة في الأدوات، يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية في مواجهة التحولات الكبرى.

كما أن المؤسسات المصرية، السياسية والأمنية، تمتلك خبرة تراكمية في التعامل مع لحظات التحول الإقليمي، وهو ما يمنحها قدرة على قراءة ما وراء الأحداث، وليس فقط التفاعل معها. هذه القدرة، إذا ما اقترنت برؤية استباقية، يمكن أن تحول الاتفاق من مجرد متغير خارجي إلى فرصة لإعادة تموضع مدروس يعزز من دور مصر الإقليمي.

تأثير الاتفاق على مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا

من المتوقع أن يفرض أي تقارب أمريكي إيراني واقعًا جديدًا يعيد تشكيل أولويات القوى الدولية في المنطقة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أدوار الدول المحورية. بالنسبة لمصر، قد يفتح هذا التحول مساحة لتعزيز دورها كوسيط إقليمي موثوق، خاصة في الملفات التي تتطلب توازنًا دقيقًا مثل القضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر.

وفي الوقت ذاته، قد يدفع الاتفاق نحو تخفيف حدة الاستقطاب في المنطقة، وهو ما يمنح مصر فرصة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع أطراف متعددة دون ضغوط حادة. هذا المناخ، إذا أُحسن استثماره، يمكن أن يدعم مكانة الدولة المصرية ليس فقط كفاعل سياسي، بل كمركز استقرار إقليمي قادر على جذب الاستثمارات وبناء شراكات طويلة المدى.

ختامًا، تقف مصر اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. الاتفاق الأمريكي الإيراني، إن تم، لن يكون نهاية الصراع، بل بداية لمرحلة جديدة أكثر تعقيدًا. وفي هذه المرحلة، لن يكون السؤال: ماذا يحدث في الخارج؟ بل: كيف تستجيب مصر في الداخل؟

الرهان الحقيقي ليس فقط على الجغرافيا أو التاريخ أو الدور السياسي، بل على القدرة على إعادة تعريف الذات، وتوظيف الإمكانات، وبناء مستقبل يتجاوز رد الفعل إلى الفعل.

مصر، كما كانت دائمًا، ليست دولة على هامش الأحداث، بل في قلبها. والسؤال الذي سيحدد مكانها في السنوات القادمة ليس: هل ستتأثر؟ بل: كيف ستؤثر؟

وهنا، تبدأ الحكاية.