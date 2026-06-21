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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026
تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام عشاق كرة القدم بالبحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026، و تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، بالتزامن مع ترقب الجماهير المصرية للمواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب نيوزيلندا، المقرر إقامتها فجر غد الاثنين ضمن منافسات البطولة.

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

ويحرص المشجعون على معرفة تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، خاصة في ظل الإقبال الكبير على مشاهدة مباريات المونديال من مختلف أنحاء العالم.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026، والتي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وإيران.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة وعمان وبيروت، والساعة 5:00 صباحا بتوقيت أبوظبي.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

أعلنت شبكة بي إن سبورتس إذاعة المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء دون اشتراك مدفوع، بعدما سبق أن أتاحت بعض مباريات المنتخب المصري للجمهور عبر البث المفتوح.

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

وجاء تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

ويمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على هذه البيانات لمتابعة المباراة بجودة عالية.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

تتيح مجموعة من القنوات العربية والأوروبية المفتوحة متابعة عدد من مباريات كأس العالم 2026 عبر أقمار صناعية مختلفة، مع توفير جودة بث مرتفعة تمنح المشاهدين تجربة مشاهدة مميزة.

القنوات العربية المفتوحة

تشمل أبرز القنوات العربية المجانية الناقلة لبعض مباريات البطولة:

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National HD) عبر نايل سات.
القناة الرياضية المغربية (TNT) عبر القمر بدر 26 شرق.
قناة FIFA TV التي تبث عددا من المباريات المختارة عبر المنصات الرقمية والأقمار الصناعية.

القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة للمونديال

القنوات الفرنسية:

TF1 HD
M6 HD
W9 HD

وتقدم هذه القنوات تغطية واسعة لعدد من مباريات البطولة.

القنوات الألمانية:

ZDF HD
Das Erste HD

وتحظى بمتابعة كبيرة بفضل تغطيتها الشاملة وتحليلاتها الفنية المتخصصة.

القنوات التركية:

TRT 4K
TRT Sport

وتوفر بثا مجانيا لعدد من مباريات البطولة بجودة عالية.

القنوات الإسبانية:

La 1 HD
La 2 HD

وتنقل مجموعة من أبرز مباريات كأس العالم للجمهور الإسباني مجانا.

تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة على النايل سات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026

القنوات البريطانية


تنقل هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة ITV عددا من مباريات البطولة مجانا عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لهما داخل المملكة المتحدة.

قنوات مجانية إضافية

كما تتوفر قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة بعض مباريات كأس العالم، من بينها:

Cuatro الإسبانية.
RTP البرتغالية.
عدد من القنوات الرياضية المفتوحة التابعة لشبكات البث المختلفة.

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