أسبوع حافل تحت القبة.. النواب يراجعون ملفات التموين والصحة والتعليم والطاقة

تشهد لجان مجلس النواب اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدد كبير من الملفات الاقتصادية والتشريعية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وذلك في إطار دورها الرقابي والتشريعي، حيث تبحث اللجان المختصة عشرات طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة ومشروعات القوانين، إلى جانب متابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية في مختلف القطاعات.

وتبدأ الاجتماعات اليوم الأحد حيث تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعين لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، ورائف تمراز، وأحمد العرجاوي، ونبيل أبو وردة، ومحمد الشويخ، وفريدي البياضي، وتامر عبد القادر، وأشرف أمين بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم ووقف بطاقات التموين وضوابط التحول إلى الدعم النقدي، إلى جانب مناقشة طلبات أخرى تتعلق بالنقص في عدد المخابز وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

كما تناقش لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالطرق والكباري بمحافظات سوهاج والإسكندرية والدقهلية.

ويشهد غدا الاثنين المقبل اجتماعات موسعة للجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والمشروعات المتوسطة، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.



وتستمع لجنة الدفاع والأمن القومي إلى عرض من وزير التموين والتجارة الداخلية حول رؤية وخطة الوزارة لدعم الأمن الغذائي وزيادة مخزون السلع والمحاصيل الاستراتيجية، باعتبارها من القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري.

كما تبحث لجنة الطاقة والبيئة عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة بإنتاج البترول والغاز الطبيعي واستيراد الطاقة وارتفاع أسعارها، والمقدمة من النواب أشرف أمين، ومحمد فؤاد، وحسين هريدي، ومروة بوريص، ومحمد سليم، ومحمد عبد العليم داود، ومها عبد الناصر، وسامي الإمام، وسحر عثمان، وأحمد الحديدي، ونشوى الشريف، وبسام الصواف، وحسام الخشت.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي عشرات طلبات الإحاطة الخاصة بإنشاء المدارس وتطوير الأبنية التعليمية، والمقدمة من النواب طارق رضوان، وشعبان لطفي، وأحمد خليل خير الله، وأحمد بلال البرلسي، ومحمود الشامي، ومحمد مصطفى كمال، ومحسن حته، وإبراهيم نظير، وعمران أبو عقرب، وهيام أبو شقرة، وعبد الحكيم مسعود، وثروت سويلم، وحاتم عبد العزيز، ومحمد الدامي، وأحمد جبلي، ووائل الطحان، وأبانوب عزت عزيز، ومحمد راضي، وشيرين رضا، وأسماء حجازي، وفيصل أبو عريضة.

وتناقش لجنة الشئون الصحية طلبات إحاطة تتعلق بتطوير المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي وألبان الأطفال والخدمات الطبية بمحافظة الشرقية، والمقدمة من النواب مروة هاشم، ومصطفى عمر، ولطفي شحاتة، ورائف تمراز، ومحمد علي يوسف، وعبد الباقي تركيا، ورشيد عامر، ومحمد الصالحي.

وتواصل اللجان اجتماعتها الثلاثاء المقبل لمناقشة ملفات الضرائب والاستثمار والعمالة والطاقة والزراعة والتعليم والسياحة والصحة وغيرها من القضايا المهمة، حيث تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحضور وزير المالية.

وتبحث لجنة الشئون الاقتصادية طلبات إحاطة مقدمة من النواب ياسر الحفناوي، وهناء العبيسي، وأحمد ناصر، وأيمن محسب، وصافيناز دراج، ومحمد الصالحي، ومحمد سليم، بشأن الصادرات والاستثمار والاقتصاد المصري والتمويل المصرفي والعملات الرقمية.

كما تناقش لجنة الزراعة والري أزمة نقص الأسمدة المدعمة وخفض المقررات السمادية، من خلال طلبات إحاطة مقدمة من النواب عبد اللطيف أبو الشيخ، وحسين هريدي، وأحمد القهموري، ورحاب الغول، ومحمد مصطفى كمال، ومحمود المنوفي، وإبراهيم الديب، وأمير الجزار، ومدحت ركابي، وياسر عرفة، وسمير بيومي، ومحمود حبيب، ومحمد الدامي، وأحمد خشانة، وأحمد جبلي، ومحمد الشويخ، وحسين غيته، وفيصل أبو عريضة، وسامح شاور، وعماد الغنيمي، ومروة ممدوح كدواني، وهواري أبو طهير، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.

وتختتم الاجتماعات يوم الأربعاء المقبل بانعقاد لجان القوى العاملة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، لاستكمال مناقشة الملفات المدرجة على جداول أعمالها ومتابعة ما تم التوصل إليه من توصيات خلال الاجتماعات السابقة.