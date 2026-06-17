قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي
رئيس الوزراء: هدفنا استعادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 .. الشروط والخطوات

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 .. الشروط والخطوات
طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 .. الشروط والخطوات
عبد الفتاح تركي

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 .. تواصل خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 جذب اهتمام عدد كبير من المواطنين، خصوصًا من الأسر الأولى بالرعاية التي تسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، والاستفادة من السلع المدعمة، وذلك في ظل التوسع المستمر في الخدمات الرقمية التي تتيح تنفيذ الإجراءات الحكومية إلكترونيًا بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية.

ويبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية عن تفاصيل إضافة المواليد على البطاقات التموينية، والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، وذلك لضمان الاستفادة من الخدمات التموينية وفق الضوابط المحددة.

واقرأ أيضًا:

حذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية والتموينية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وتبدأ عملية التسجيل بالدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة للخدمات التموينية، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

وبعد الانتهاء من تسجيل الدخول، يتم اختيار "خدمات التموين"، ثم إدخال الاسم الأول للأم والانتقال إلى خدمة "إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين".

عقب ذلك يقوم المواطن بإدخال جميع بيانات المولود المراد إضافته على البطاقة التموينية، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي المدون في شهادة الميلاد.

كما يتعين تحديد صلة القرابة الخاصة بالمولود، ثم الضغط على خيار "ضم الأبناء"، واستكمال خطوات التسجيل المطلوبة حتى الانتهاء من عملية الإضافة بنجاح.

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط المنظمة لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.

ومن بين الشروط المعلنة ألا يتجاوز عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية أربعة أفراد، بواقع زوج وزوجة وطفلين.

كما يمكن إضافة فرد رابع في بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا للضوابط المحددة من الجهات المختصة.

وتشترط الوزارة كذلك ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة على 3000 جنيه، وألا يتجاوز المعاش الشهري 2500 جنيه.

ومن الشروط الأساسية أيضًا ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته إلى البطاقة التموينية عن أربع سنوات عند تقديم طلب الإضافة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

يتطلب استكمال إجراءات إضافة المواليد على بطاقة التموين تجهيز عدد من المستندات والوثائق الأساسية التي تساعد في مراجعة الطلب والتحقق من البيانات المسجلة.

وتشمل هذه المستندات صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

كما يجب توفير رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة، باعتباره أحد البيانات الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات التسجيل.

ويتطلب الأمر كذلك تقديم شهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بالأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة التموينية، إلى جانب المستندات الرسمية الخاصة بالأبناء المراد إضافتهم.

زيادة دعم البطاقات التموينية

مستندات إضافية في بعض الحالات الخاصة

قد تتطلب بعض الحالات الاستثنائية تقديم مستندات إضافية لدعم طلب الإضافة وإثبات أحقية الاستفادة من الدعم التمويني.

ومن بين هذه المستندات شهادة استشهاد الأب في الحالات التي تستوجب ذلك، أو ما يثبت الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المختلفة.

كما يمكن أن تشمل المستندات المطلوبة كارت الخدمات المتكاملة أو الأوراق الخاصة بالمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وفق طبيعة كل حالة والإجراءات المعمول بها.

أهمية التحول الرقمي في خدمات التموين

تأتي خدمة إضافة المواليد إلكترونيًا ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الدعم التمويني وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

ويسهم هذا التوجه في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية، فضلًا عن اختصار الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات المختلفة.

بطاقات التموين

كما يساعد التحول الرقمي في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين مستوى الوصول إليها، مع ضمان توجيه الدعم التمويني إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وتعد خدمات التموين الإلكترونية من أبرز الأدوات التي تسهم في تطوير منظومة الدعم، حيث تتيح للمواطنين تنفيذ العديد من الإجراءات بسهولة، وفي مقدمتها إضافة المواليد على البطاقات التموينية ومتابعة الطلبات والاستفادة من الخدمات المختلفة من دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة.

إضافة المواليد طريقة إضافة المواليد إضافة المواليد على بطاقة التموين طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 بطاقة التموين وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

تسلا FSD في 2026

حوادث تسلا تثير الشكوك حول سلامة السيارات الآلية

مرسيدس

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

تحديث Android 17

بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد