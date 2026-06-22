لو عندك سيارة أو أرض.. الفئات المستعبدة من التموين رسمياً

تستعد الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي وذلك في إطار حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يتم مراجعة كافة البطاقات التموينية ومعرفة المستحقين للتموين و الفئات التي تستحق الحصول على التموين، حيث وضعت الوزارة بعد المعايير لتحديد الفئات المستبعدة من التموين2026.

مراجعة بطاقات التموين

وأوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عمليات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية تستند إلى مؤشرات الدخل ومستوى المعيشة، بهدف استبعاد غير المستحقين للدعم دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات الدخل والإنفاق لتحديد الفئات المستحقة، لافتا إلى أن بعض مؤشرات الرفاهية التي تؤخذ في الاعتبار تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو التحاق الأبناء بمدارس دولية أو السكن في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.

الفئات المستبعدة من التموين

بحسب ما تم تداوله منذ أيام خلال اجتماعات وزارة التموين أثناء استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي ، فهناك بعض الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وهم الذين لا يحتاجون إلى هذا الدعم ولا يستحقونه وهم:

١- المقيمون في الكمبوندات السكنية.

٢- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.

٣- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.

٤- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

٥- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.

٦- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.

٧- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.

٨- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

حالات تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين

وحددت منظومة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين أو وقف صرف الدعم التمويني، وتشمل:

- عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.

- تسجيل أفراد على البطاقة دون وجود صلة قرابة حقيقية.

- سفر أحد المستفيدين للخارج لفترات طويلة دون إخطار مكتب التموين.

- عدم استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع لمدة تزيد على 6 أشهر متتالية.

بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن التموين

ويمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية ، وذلك للاطمئنان على موقف البطاقة التموينية ومعرفة استحقاق الدعم، يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة بالرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى «خدمات التموين».

اختيار «الاستعلام عن بطاقة التموين».

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ظهور بيانات البطاقة، بما يشمل عدد الأفراد وحالة الدعم.

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين 2026 بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن بطاقة التموين بسهولة من خلال بوابة مصر الرقمية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور. اختيار قسم “خدمات التموين”. الضغط على خدمة “الاستعلام عن بطاقة التموين”. إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة بشكل صحيح. عرض بيانات البطاقة التموينية.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستظهر لك كافة تفاصيل البطاقة، بما في ذلك حالة البطاقة وعددالأفراد المسجلين عليها.

تحديث بطاقة التموين

وشددت وزارة التموين على أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين حيث يعد ذلك شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف السلع التموينية للمستحقين، فضلًا عن كونه بوابة لفتح المجال أمام دخول مستفيدين جدد، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتيح بوابة مصر الرقمية خدمة تحديث بطاقة التموين للمواطنين بسهولة من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، مع الالتزام بمجموعة من الشروط لضمان صحة البيانات.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

- بطاقة الرقم القومي للأب والأم

- إيصال الكهرباء للوحدة السكنية

- وثيقة الزواج

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد

- مؤهلات الأبناء

- بيانات المقيمين بخلاف الزوجات والأبناء وبطاقاتهم

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة

- بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور)

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

- يجب أن تكون البيانات مطابقة تمامًا للبطاقات الشخصية.

- الالتزام بتقديم معلومات صحيحة وخالية من أي بيانات مضللة أو مزيفة.

- تستخدم الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.

- سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود تلاعب أو انتحال هوية.

- جميع البيانات تخضع لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.