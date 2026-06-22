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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالموبايل .. كيفية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

تموين
تموين
محمد غالي

مع التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، يبحث عدد كبير من المواطنون كيفيه نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بالموبيل عبر منصة مصر الرقمية، والتي وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما يسهل على المواطنين تحديث بياناتهم التموينية وإنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين.

ويمكن نقل البطاقة التموينية إلى محل إقامت الاسره الجديد بخطوات بسيطة من خلال الموبيل في دقائق، بما يضمن استمرار صرف الدعم والسلع التموينية في المحافظة المقيم بها.

شروط نقل بطاقة التموين

ومن جانبها اوضحت وزارة التموين أن خدمة نقل البطاقة التموينية متاحة لمالك البطاقة فقط، بشرط أن يكون من الفئات المستحقة للدعم التمويني وألا تنطبق عليه معايير الاستقصاء من منظومة الدعم.

بطاقة التموين

خطوات نقل بطاقة التموين إلى محافظة أخرى

يمكن للمواطنين نقل بطاقة التموين إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمات التموين.
الضغط على خدمة "نقل من محافظة إلى أخرى".
تسجيل الدخول بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.
إدخال بيانات المحافظة المراد النقل إليها.
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

خدمات تموينية إلكترونية

وتوفر وزارة التموين عددا من الخدمات الرقمية الأخرى عبر منصة مصر الرقمية، من بينها إضافة الزوجة أو الأبناء إلى بطاقة التموين من خلال خدمة "ضم أفراد أسرتي"، والتي تتيح للمواطنين استكمال الإجراءات إلكترونيا بعد إدخال البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط المقررة.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وفي إطار تطوير منظومة الدعم، أتاحت الوزارة كذلك خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا، بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بشكل صحيح يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

 

بطاقة التموين

تنقية البطاقات التموينية

وأوضح محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عمليات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية تعتمد على مؤشرات الدخل ومستوى المعيشة بهدف استبعاد غير المستحقين للدعم، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن الوزارة تستند إلى قواعد بيانات دقيقة ودراسات الدخل والإنفاق في تحديد الفئات المستحقة، موضحا أن بعض مؤشرات الرفاهية التي تؤخذ في الاعتبار تشمل امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو الالتحاق بمدارس دولية أو السكن في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى.

المستندات المطلوبة لتحديث البيانات

تشمل المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
إيصال كهرباء حديث لمحل الإقامة.
وثيقة الزواج.
بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.
المؤهلات الدراسية للأبناء.
بيانات المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.
رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد ذوي الهمم.
المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
بيانات المركبات الخاصة متضمنة رقم الشاسيه ورقم المحرك.

ضوابط تحديث بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددا من الشروط الواجب الالتزام بها عند تحديث البيانات، من بينها:

مطابقة البيانات المدخلة للمستندات الرسمية.
إدخال معلومات صحيحة ودقيقة.
استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.
رفض الطلبات التي تتضمن بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولات للتلاعب أو انتحال الشخصية.
خضوع البيانات لإجراءات الحماية والأمن السيبراني المعتمدة.

بطاقة التموين

خطوات تحديث بطاقة التموين إلكترونيا

يمكن تحديث البيانات من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار خدمات التموين، ثم استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة وإرسال الطلب للمراجعة.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، مع ضمان استمرار حصول المستحقين على الدعم التمويني وتحقيق العدالة في توزيعه.

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