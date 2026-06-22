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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون: لن نسمح بأي تقصير في ملف النظافة.. وتكليفات حازمة لرؤساء الأحياء بالمتابعة |شاهد

محافظ بورسعيد يوجه إنذاراً شديد اللهجة لمسؤولي شركة النظافة لرفع كافة المخلفات فوراً
محافظ بورسعيد يوجه إنذاراً شديد اللهجة لمسؤولي شركة النظافة لرفع كافة المخلفات فوراً
محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، أنه لن يسمح بوجود أي تراكمات للمخلفات أو القمامة بشوارع المحافظة، مشدداً على المحاسبة الصارمة لأي تقصير في ملف النظافة الذي يمس صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة الباسلة.

محافظ بورسعيد يوجه إنذاراً شديد اللهجة لمسؤولي شركة النظافة لرفع كافة المخلفات فوراً

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها  المحافظ اليوم بمختلف الأحياء، لمتابعة مستوى الخدمات والموقف التنفيذي لأعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته الميدانية بـحي المناخ، وجّه محافظ بورسعيد مسؤولي شركة النظافة بالتعامل الفوري والحاسم لرفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بالموقع، حيث أصدر المحافظ تحذيراً شديد اللهجة للشركة من تكرار مثل هذه المظاهر، مشدداً على الاستدعاء الفوري واللحظي للمسؤولين أثناء الجولة للتعامل مع أي إشغالات يتم رصدها في الحال وعدم مغادرة الموقع إلا بعد إنهاء كافة أعمال المظهر العام.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الحازمة، تشهد شوارع المحافظة تكثيفاً شاملاً للمجهودات؛ حيث ألزم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون شركة النظافة بمضاعفة مجهوداتها بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية على حدٍ سواء، وضمان وصول الخدمة لجميع القطاعات. كما وجّه السيد المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية اللصيقة واليومية مع الشركة، والتأكد من خلو الشوارع من القمامة أولاً بأول،

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد شركة النظافة

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