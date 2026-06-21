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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط منشأة غير مرخصة والتحفظ على منتجات ملوثة بالحشرات بحملة مكبرة في بورسعيد

غلق وتشميع فوري لأحد مطاعم المأكولات الشهيرة بحي المناخ لوجود خطر داهم على الصحة العامة
غلق وتشميع فوري لأحد مطاعم المأكولات الشهيرة بحي المناخ لوجود خطر داهم على الصحة العامة
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، فى محافظة بورسعيد بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة  الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حملة تفتيشية مكبرة ومفاجئة أسفرت عن الإيقاف الفوري والتشميع بالشمع الأحمر لأحد مطاعم "الفول والفلافل" بنطاق الحي، إثر رصد مخالفات جسيمة تشكل خطراً داهماً على الصحة العامة.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على كافة المنشآت الغذائية، وتفعيل المنظومة الرقابية لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين؛

قيادة ميدانية رفيعة المستوى لفرض الانضباط والرقابة

انطلقت الحملة المكبرة تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، والدكتور طارق الهوبي، وترأست العمل الميداني جبهة تنفيذه تفتيشية ضمت كلاً من شيماء العزبي رئيسة حي المناخ و العميد  شادي محروس إدارة شرطة المرافق والدكتورة  نشوى الريس مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد بمشاركة متميزة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقوة من إدارة شرطة المرافق، وممثلي المركز التكنولوجي لحي المناخ.

تفاصيل المخالفات الجسيمة المرصودة داخل المنشأة

أسفر المرور الميداني وأعمال الفحص الدقيق والتحري داخل مطعم المأكولات الشهير (فول وفلافل) بنطاق حي المناخ عن رصد كوارث بيئية وصحية تستوجب التدخل الفوري، وجاءت كالتالي:

وتبين عدم استصدار المنشأة للتراخيص القانونية اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة.

و رصد عينات بكثافة عالية لحشرات "الصراصير" على بعض المنتجات الغذائية والمأكولات المكشوفة والمعدة للبيع للمواطنين.

و ايضا ضبط منتجات ومواد خام أولية تبين بالفحص الفني وجود تغير كامل في خواصها الطبيعية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

رصد نقص حاد وجسيم في الاشتراطات الصحية والمعايير القياسية الواجب توافرها تفعيلاً لقرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 القرارات الفورية والإجراءات القانونية المتخذة.

أصدرت اللجنة القيادية المشتركة قرارات فورية وحاسمة حيال المنشأة المخالفة تم تطبيقها على أرض الواقع دون تهاون:

1. التحفظ المصادق: التحفظ الكامل على جميع المنتجات والمأكولات التي تبين بالفحص الفني عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والملوثة بالحشرات.

2. الغلق والتشميع الفوري: إيقاف تشغيل المنشأة بالكامل وتشميعها غلقاً إدارياً بالليبل والأختام الرسمية "بالشمع الأحمر".

3. الإحالة للنيابة: تحرير المحاضر القانونية اللازمة بالواقعة، وجاري عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية الرادعة.

رابعاً: تعزيز الرقابة وآليات إبلاغ المواطنين عن المخالفات

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرارها في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي ممارسات أو منشآت من شأنها التأثير السلبي على سلامة الغذاء أو تهديد صحة المستهلكين داخل المحافظة.

اهابت محافظة بورسعيد وهيئة سلامة الغذاء بالمواطنين ضرورة الإيجابية والسرعة في الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية يتم رصدها بالأسواق عبر قنوات التواصل الرسمية التالية:
البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء: www.shakwa.eg
الخط الساخن للمنظومة الحكومية: (16528).
إدارة الشكاوى بالهيئة القومية لسلامة الغذاء (اتصالاً أو واتس آب): (01555771100).
البريد الإلكتروني المباشر لتلقي البلاغات: [email protected]

بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء حي المناخ

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