محافظ بورسعيد يتفقد جمعية كفالة اليتيم ويوجّه بالاستغلال الأمثل لكافة أنشطتها وخدماتها

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مقر جمعية كفالة اليتيم، وذلك في إطار جهوده الميدانية المستمرة واهتمامه البالغ بالأعمال الإنسانية والاجتماعية، وحرصه على تقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات الرعائية والخيرية بالمحافظة بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ سيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية و المهندسة شيماء جوده رئيس حي العرب .

المحافظ يقرر تفعيل نشاط "دار الأيتام" و"دار المغتربات" بالجمعية لتعظيم الاستفادة

وخلال تفَقُّده لأقسام ومرفقات الجمعية، وجّه محافظ بورسعيد بالاستغلال الأمثل والكامل لكافة الأنشطة والخدمات المتاحة بالمباني والمقر، صادراً توجيهاته الفورية بالبدء في تفعيل وعمل نشاط متكامل لـ "دار أيتام" بالتوازي مع تجهيز وتشغيل "دار للمغتربات" داخل الجمعية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تستهدف استثمار الأصول والمساحات المتاحة بالشكل الذي يضمن توفير بيئة آمنة، مجهزة، ومتكاملة لرعاية النزلاء والمغتربات وفقاً لأعلى مستويات الرعاية والنظام.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أن ملف الرعاية الاجتماعية والتكافل الإنساني يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشدداً على مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق اللصيق مع مجلس إدارة الجمعية لمتابعة التجهيزات الجارية وتوفير كافة الدعم اللوجستي والمستلزمات المطلوبة بصفة دورية لضمان سير العمل بكفاءة وانضباط.