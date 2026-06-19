أجواء احتفالية مميزة.. شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل آلاف المواطنين والزائرين

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف المحافظات، خلال العطلة الاسبوعية، حيث توافد الآلاف على الشواطئ والمتنزهات والمزارات السياحية والترفيهية، وسط أجواء من البهجة والاحتفال التي سادت أنحاء المحافظة، في إطار حرص محافظ بورسعيد اللواء ابراهيم ابو ليمون، على متابعة انتظام الخدمات وتيسير الحركة داخل المناطق السياحية.

وشهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد توافدًا كبيرًا من الأسر والشباب للاستمتاع بالأجواء الصيفية ومياه البحر، حيث حرص المواطنون على قضاء أوقاتهم بالشاطئ وممارسة الألعاب الشاطئية المختلفة، وسط انتشار فرق الإنقاذ والخدمات على امتداد الشواطئ لضمان سلامة المواطنين وتوفير الأجواء الآمنة للمصطافين.

إقبال ملحوظ على سوق السمك الجديد

استقبلت مدينة بورفؤاد أعدادًا كبيرة من رحلات اليوم الواحد والزائرين القادمين من مختلف المحافظات، الذين حرصوا على زيارة المعالم التاريخية والسياحية بالمدينة، ومنها المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي، وميدان الملك فؤاد، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء المميزة التي تشتهر بها المدينة.

وواصلت “جبال الملح” بشركة النصر للملاحات جذب آلاف الزوار، حيث أصبحت واحدة من أبرز المزارات السياحية والترفيهية بالمحافظة، لما تتميز به من طبيعة فريدة تمنح الزائرين أجواء تحاكي جبال الثلوج، وحرص العديد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية والتجول بالمنطقة التي شهدت رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الأجواء في ظل المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وحرصها على توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والزائرين خاصة خلال العطلة الاسبوعية، بما يعكس الوجه الحضاري والسياحي للمحافظة.