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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا بلجنة تنظيم امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا بلجنة تنظيم امتحانات الثانوية العامة
وكيل تعليم بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا بلجنة تنظيم امتحانات الثانوية العامة
محمد الغزاوى

عقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، استهدف أعضاء تنظيم امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، لاستعراض الإجراءات التنظيمية، والتأكيد على التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكيل تعليم بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا بلجنة تنظيم امتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

وفي مستهل الاجتماع، أكد الأستاذ محمود بدوي أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمشاركة في منظومة الامتحانات، مشيرًا إلى أن تعليم بورسعيد يدعم مديري الإدارات التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تطبيق القانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة مشرفة تعكس كفاءة منظومة التعليم بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الدولة تولي امتحانات الثانوية العامة اهتمامًا بالغًا، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق أعلى مستويات الانضباط داخل اللجان، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر في انتظام سير الامتحانات.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة إحكام إجراءات تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة وملحقاته الالكترونية، مؤكدًا أن التصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات يتطلب يقظة كاملة من جميع القائمين على العملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات دون أي استثناءات.

وفي إطار تنظيم حركة دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية التي تضم أكثر من لجنة، وجه بدوي بتيسير حركة دخول الطلاب وتسهيل إجراءات التفتيش والتعاون في سرعة إخلاء اللجان فور انتهاء الامتحان، وعدم السماح ببقاء أي طالب داخل مقر اللجنة، موضحًا أن العناصر المكلفة بتنظيم دخول الطلاب ستتولى كذلك تنظيم عملية الانصراف حتى مغادرة جميع الطلاب حرم اللجنة.

وفيما يتعلق بتأمين أعمال الامتحانات، أكد "بدوي" أن الأجهزة الأمنة مختصة بإجراءات التأمين الخاصة بمركز توزيع الأسئلة ونقلها إلى اللجان، بما يضمن الحفاظ على سرية وتأمين الامتحانات بشكل كامل. مشددا على التأكد من توافر كتب المفاهيم لجميع المواد داخل اللجان، ومراجعة الأعداد المتاحة، وسرعة توفير أي احتياجات إضافية قبل انطلاق الامتحانات.

جاء الاجتماع بحضور مدير عام التعليم العام مديري الإدارات التعليمية ووكلائها، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وأعضاء اللجنة الثلاثية.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم الثانوية العامة

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