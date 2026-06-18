محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الحضاري

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المظهر العام بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحياء، مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال شركة النظافة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ورفع تراكمات المخلفات أولًا بأول، وتكثيف أعمال الكنس ورفع القمامة وتحسين مستوى النظافة في مختلف المناطق.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات النظافة بكافة أحياء المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري

وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء وشركة النظافة، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يحقق رضا المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات

كما وجه المحافظ باستمرار الجولات والمتابعات الميدانية لرصد مستوى النظافة بالشوارع، والتأكد من تنفيذ خطط العمل الموضوعة بكفاءة، بما يتماشى مع جهود المحافظة في التطوير وتحسين البيئة العامة.