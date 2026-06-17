الأعلى للإعلام يعقد جلسة استماع لـ أحمد شوبير في شكاوى نواب بورسعيد

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، اليوم الأربعاء، جلسة استماع للكابتن أحمد شوبير، وذلك للنظر في الشكاوى المقدمة ضده من بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.

شهدت الجلسة حضور علاء الكحكي، رئيس شبكة قنوات النهار، في إطار إجراءات الفحص والاستماع التي تجريها اللجنة للوقوف على أبعاد الشكاوى المقدمة وملابساتها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشكاوى جلسة استماع أخرى بحضور الممثل القانوني لشبكة قنوات النهار، يوم الإثنين المقبل، لاستكمال فحص الشكاوى، ولإتاحة الفرصة أمام إدارة قناة النهار لتقديم مزيد من المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الشكاوى.

وفي سياق متصل، تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى جديدة من المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلًا عن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد الكابتن رضا عبدالعال، بداعي الإساءة لموكله، خلال ظهوره في قناة TEN وعبر فيديوهات ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.