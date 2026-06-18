ضمن أعمال الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية للموجة 29.. إزالة مبانٍ مخالفة جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة بنطاق حي الجنوب، وذلك ضمن أعمال الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية للموجة 29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء،

إزالة 3 حالات مبانٍ مخالفة بجمعية عمرو بن العاص بمساحة 760 مترًا

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات مبانٍ مخالفة بجمعية عمرو بن العاص بقرية الرضوان، بإجمالي مساحة بلغت 760 مترًا، وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل الفوري مع مخالفات البناء ومنع أي تعديات أو أعمال غير قانونية.

وجرت أعمال الحملة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة، وبمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار المخالفات.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ أعمال الموجة 29 بكافة مناطق المحافظة بكل حزم، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لرصد المتغيرات المكانية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.