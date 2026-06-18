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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق محال بدون ترخيص وتطوير "مساكن ناصر" بعرب.. حملة في بورسعيد

قطار الانضباط والتنمية لا يتوقف بمحافظة بورسعيد.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات
قطار الانضباط والتنمية لا يتوقف بمحافظة بورسعيد.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات
محمد الغزاوى

قاد رؤساء أحياء بورسعيد  ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية حملات ميدانية موسعة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ومتابعة المشروعات القومية والتنموية الجارية بشتى القطاعات

 مدينة بورفؤاد.. إزالة الوصلات العشوائية ورفع إشغالات موقف النقل الداخلي
 

مكافحة سرقة التيار الكهربائي: 

وجهت سمر الموافي، رئيسة مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة نجحت في رفع وإزالة كافة وصلات الكهرباء العشوائية بمحيط موقف سيارات النقل الداخلي، والتي كانت تتسبب في سرقة التيار وتشوه المظهر الحضاري وتشكل خطراً جسيماً على السلامة العامة.

حملات ميدانية وتطبيق حازم للقانون: 

ترأست  سمر الموافي، يرافقها الأستاذة  مي الدويك نائب رئيس المدينة، جهوداً مكثفة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمحيط موقف النقل الداخلي، وإزالة البضائع المفترشة على الأرصفة وبين العمارات لفتحها أمام حركة المشاة، وسط تأكيدات على استمرار الحملات يومياً وتطبيق القانون بكل حزم لمنع عودة المخالفات.

 حي الشرق.. حملة مسائية مكبرة بطول الكورنيش الساحلي لمنع التجاوزات
 

إعادة الانضباط للمتنفس الرئيسي: 

قاد الدكتور  إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، يرافقه نائب رئيس الحي وسكرتير الحي، حملة إشغالات مسائية موسعة بطول الكورنيش الساحلي لحماية المواطنين والأسر المترددة عليه والحفاظ على أعمال التطوير والتجديد التي شهدتها المنطقة.

التحفظ على المركبات المخالفة: 

أسفرت الحملة عن التحفظ على مجموعة من الدراجات (العجل) والموتوسيكلات التي تسير وتتواجد بالمخالفة على ممشى الكورنيش لما تمثله من خطورة بالغة على الأطفال والأسر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 حي العرب.. غلق وتشميع المحال غير المرخصة وصيانة مساكن ناصر
 

إنفاذ قانون المحال العامة:

 بالتعاون بين حي العرب والمركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، قادت المهندسة  شيماء جودة رئيسة حي العرب والمهندسة  مي المسلمي مدير المركز الموحد حملة تفتيشية أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال لإدارتها بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، وتم اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين.

أعمال الصيانة والاستجابة للشكاوى: 

استجابة لشكاوى المواطنين، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال صيانة الكهرباء والإنارة بالعمارة رقم (32) بمنطقة مساكن إزالة ناصر، إلى جانب صيانة شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة النظافة وإزالة التراكمات بمحيط المنطقة.

 حي المناخ.. استمرار تطوير مرافق استاد النادي المصري وحملة ليلية مشتركة
 

متابعة البنية التحتية للاستاد: 

تفقدت شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، و خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة استكمال أعمال شبكة مرافق الصرف الصحي بمشروع تطوير استاد النادي المصري بشارع عاطف السادات (المرحلة الثانية)؛ حيث تستمر أعمال الحفر وتركيب مواسير بأقطار من 315 مم إلى 400 مم بعد الانتهاء من فرد النجيل الصناعي وجارٍ تجهيز النجيل الطبيعي والمرافق الداخلية وغرف الملابس.

حملة مشتركة بشارع سعد زغلول: 

قادت المحاسبة  شيماء العزبي رئيسة حي المناخ والمهندسة  شيماء جودة رئيسة حي العرب حملة ليلية مكبرة مشتركة بشارع سعد زغلول (الثلاثيني سابقاً) لإزالة كافة الإشغالات والفروشات العشوائية والباعة الجائلين استعداداً لموسم صيف 2026 وتماشياً مع رؤية مصر 2030.

حي الزهور.. إطلاق قطار التنمية والتطوير بمناطق "عمر" و"علي" السكنية
 

رفع كفاءة الطرق والمناطق السكنية:

 بناءً على تعليمات أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، بدأت الأجهزة التنفيذية أعمال التطوير الشاملة ورفع الكفاءة بمنطقة "عمر - البنك الأصفر" ومنطقة "علي - طاقة شمسية" السكنية بنطاق الحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشكل الجمالي للمناطق السكنية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة.

 حي الضواحي.. ضربات حاسمة ضد الأسواق العشوائية والتعديات بالإسراء والنور
 

اقتلاع الإشغالات من جذورها: 

قاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، يرافقه نائب رئيس الحي، حملة مكبرة استهدفت إزالة التعديات والأسواق العشوائية بمنطقتي (الإسراء) و(النور). وشدد الوالي على منع التعدي على حرم الطريق وتطبيق القانون بيد من حديد.

مصادرة أدوات المخالفة وتوقيع الغرامات: 

أسفرت جهود الحملة الميدانية لرجال الإشغالات عن إزالة ومصادرة أفران، شوايات، عربات يد، بنوك خشبية، وترابيزات وكراسي تعوق نهر الطريق، مع توقيع غرامات بيئية وإشغال طريق فورية ضد المخالفين لإعادة الوجه الحضاري للحي.

 إدارة الرصد الميداني.. حملات نظافة مكثفة وتلافي الملاحظات فورياً
 

متابعة يومية لمنظومة النظافة:

 نفذت إدارة الرصد بقيادة ا لمياء الجيار، بالتنسيق مع نواب رئيس حي الزهور والأحياء المختلفة، حملات نظافة وكنس يومية لمتابعة أعمال الشركة المسؤولة ورفع المخلفات أولاً بأول وتغطية كافة الشوارع.

رصد الملاحظات وتلافيها فورياً: 

نجحت فرق الرصد الميداني في رصد واستدعاء فوري للشركة لتلافي كافة الملاحظات المسجلة بعدة مناطق حيوية، أبرزها: شارع الإمام محمد عبده (حي المناخ)، منطقة الصفوة ومساكن شباب الخريجين (حي الضواحي)، ومناطق بلال بن رباح، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، والطاقة الشمسية (حي الزهور)، وجارٍ مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان البيئة الآمنة والنظيفة للمواطنين.

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