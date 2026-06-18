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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جلسة ودية تجمع نواب بورسعيد و الكابتن أحمد شوبير وتُنهي كافة الخلافات

مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقها كامل أبو علي.. جلسة ودية تجمع نواب بورسعيد و الكابتن أحمد شوبير وتُنهي كافة الخلافات
مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقها كامل أبو علي.. جلسة ودية تجمع نواب بورسعيد و الكابتن أحمد شوبير وتُنهي كافة الخلافات
محمد الغزاوى

نجح رئيس النادى المصري كامل ابوعلى في جلسة ودية وإيجابية، جمعت مبادرة «كلنا واحد» بحضور كلاً  الدكتور محمد موسى مع الكابتن أحمد شوبير، و النواب عن محافظة بورسعيد: النائب عادل اللمعي، و النائب أحمد جوهر، و النائب أحمد فرغلي، و النائب حسن عمار.

مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقها كامل أبو علي.. جلسة ودية تجمع نواب بورسعيد و الكابتن أحمد شوبير وتُنهي كافة الخلافات

تم خلال الجلسة إزالة كافة الخلافات السابقة، حيث أعلن الكابتن أحمد شوبير احترامه وتقديره لشعب بورسعيد، و أعلن الأستاذ كامل أبو علي تقديره واحترامه لكافة جماهير الكرة المصرية .

واتفق الجميع على مبدأ واحد واضح: نبذ الخلافات ورفض التعصب، وتوحيد الجهود تحت شعار الوحدة والمحبة.
كلنا واحد.. وتحيا مصر

بورسعيد النادى المصري احمد شوبير نواب بورسعيد

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