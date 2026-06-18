نجح رئيس النادى المصري كامل ابوعلى في جلسة ودية وإيجابية، جمعت مبادرة «كلنا واحد» بحضور كلاً الدكتور محمد موسى مع الكابتن أحمد شوبير، و النواب عن محافظة بورسعيد: النائب عادل اللمعي، و النائب أحمد جوهر، و النائب أحمد فرغلي، و النائب حسن عمار.

مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقها كامل أبو علي.. جلسة ودية تجمع نواب بورسعيد و الكابتن أحمد شوبير وتُنهي كافة الخلافات

تم خلال الجلسة إزالة كافة الخلافات السابقة، حيث أعلن الكابتن أحمد شوبير احترامه وتقديره لشعب بورسعيد، و أعلن الأستاذ كامل أبو علي تقديره واحترامه لكافة جماهير الكرة المصرية .

واتفق الجميع على مبدأ واحد واضح: نبذ الخلافات ورفض التعصب، وتوحيد الجهود تحت شعار الوحدة والمحبة.

كلنا واحد.. وتحيا مصر