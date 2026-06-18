قدم محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أرق عبارات التهنئة إلى الإدارة العامة للشئون التنفيذية، وإدارة الأنشطة التربوية، وتوجيه عام التربية الموسيقية، وإدارة شرق التعليمية، ومدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بمناسبة تحقيق إنجاز جديد بحصول محافظة بورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الوافدين للعام الدراسي 2025/2026.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

من أرض بورسعيد إلى قمة الجمهورية.. موهبة وافدة تكتب فصلاً جديدًا من التميز تحت راية التعليم المصري

وأشاد وكيل الوزارة بما حققته الطالبة السورية نجود حمدوا أقرع من تميز بحصولها على المركز الأول جمهوريًا في العزف الفردي على آلة الكمان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به مدارس بورسعيد من بيئة تعليمية وثقافية داعمة للمواهب والإبداع، وقدرتها على اكتشاف الطاقات الواعدة وصقلها بما يحقق التميز على مختلف المستويات.

وأكد محمود بدوي أن فوز إحدى الطالبات الوافدات بهذا اللقب يمثل رسالة تربوية تجسد مدى توفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة تتيح لجميع الطلاب فرص الإبداع داخل المجتمع المدرسي، وأن مدارس بورسعيد ستظل حاضنة للمواهب ومنارة للعلم والثقافة.

كما وجه وكيل تعليم بورسعيد خالص التهنئة والتقدير إلى الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذة نصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية، والأستاذة إيمان الشامي موجه عام التربية الموسيقية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في دعم الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المشرف.