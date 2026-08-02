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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان ضحية حادث انقلاب ودهس أتوبيس حصة شبشير

ضحايا الحادث الأليم بالغربية
ضحايا الحادث الأليم بالغربية
الغربية أحمد علي

قرر جهات التحقيق بنيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل بتصريح دفن جثمان ضحية حادث انقلاب ودهس أتوبيس حصة شبشير  بمعرفة أهله وذويه .

وكان مسئول طبي بالغربية منذ قليل بالغربية كشف عن وفاة عجوز مسن  والد العريس في حادث دهس وانقلاب اتوبيس بخط"طنطا - شبشير"  بمجرد وصوله إلي مستشفي طنطا العام الجديد.

توجيهات جهات التحقيق 



كما كشف مسئول بالهيئة الإسعاف بمحافظة الغربية عن الدفع ب5 سيارات لنقل ضحايا حادث انقلاب اتوبيس "طنطا -شبشير" منهم حالة خطرة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

وجاء ذلك بناءا على توجيهات من الدكتور محمد وجدي رئيس هيئة الإسعاف لدعم الأسر والعائلات لنقل ضحايا حادث دهس مواطنين بخط "طنطا - حصة شبشير"بنطاق محافظة الغربية  .

تحرك أمني عاجل 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمه الإهمال عقب انقلابه بخط "طنطا - حصة شبشير " بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ حصة شبشير" شهد  استغلال صغير نزول سائق اتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعه زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا  في طريقهم لحضور حفل زفاف منا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير يفيد بانقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة عقب اصطدامة بأحد أرصفة المنازل المتواجدة بخط "طنطا_حصة شبشير" بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

رفع كفاءة الخدمات 


كما تم الدفع ب5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لنقل الضحايا كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث تيسير للحركة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تصريح بدفن جثمان ضحية اتوبيس حصة شبشير الغربية

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