شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على ضرورة التعامل الفوري مع ظاهرة انتشار المواشي الهائمة في عدد من الشوارع والميادين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواشي المتواجدة بالطرق العامة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والحد من أي ممارسات عشوائية تؤثر على الشكل الجمالي للشوارع وحرصًا على توفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين والزائرين، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق والميادين والمناطق السكنية

محافظ بورسعيد يوجه باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع ظاهرة المواشي الهائمة بالشوارع

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية المختصة بالتعامل الفوري والحاسم مع هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمنع تكرارها، مع المتابعة المستمرة بكافة الأحياء لرصد أي تجمعات للمواشي الهائمة والتعامل معها وفقًا للإجراءات المتبعة

وأكد المحافظ أن الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للمحافظة مسؤولية مشتركة، مشددًا على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة داخل المحافظة.