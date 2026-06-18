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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال اللقاء الدوري.. محافظ بورسعيد يتخذ قرارات فورية بشأن شكاوى الأهالي وطلبات التشغيل

قرارات فورية لحل الشكاوى ودعم الحالات الإنسانية
قرارات فورية لحل الشكاوى ودعم الحالات الإنسانية
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة

جاء ذلك بحضور  الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والأستاذة ايمان مسعد مديره مديرية القوى العاملة وأستاذ محمد حلمى مدير مديرية التموين و عدد من الجهات المختصة

قرارات فورية لحل الشكاوى ودعم الحالات الإنسانية

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، حيث وجه بسرعة فحص شكوى سكان عقار بحى الضواحى والمخالفات الخاصه بأحد المحال التجارية والتعدي على الرصيف العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تمس المرافق العامة

كما كلف المحافظ الجهات المختصة ببحث عدد من الشكاوى الخاصه بمخالفات تخص بيئة العمل وفقًا للاشتراطات القانونية والتنظيمية المعمول بها..

وفي ملف التشغيل، وجه المحافظ بتسجيل عدد من طلبات المواطنين الحاصلين على مؤهلات جامعية وفنية مختلفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ومديرية العمل لدراسة إمكانية توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، كما وجه بفحص التماس التعاقد مع إحدى معلمات اللغة العربية لسد العجز بإحدى المدارس وفق الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء أن جميع الشكاوى والطلبات يتم التعامل معها بجدية كاملة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:
[email protected]
مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام اللقاء حرصه على استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة

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