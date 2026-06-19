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أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق

أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني مسجد : المسجد تابع لمصنع مغلق
أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني مسجد : المسجد تابع لمصنع مغلق
محمد الغزاوى

كشفت مديرية أوقاف بورسعيد حقيقة الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله عدد من الأشخاص وهم يستمعون إلى الأغاني ويقضون سهرة داخل ساحة أحد المساجد بالمحافظة.


وأكد الدكتور أحمد أبو طالب، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أن المسجد المشار إليه يقع داخل أحد المصانع، ولا يطل على الشارع العام، كما أنه لا يخضع لإشراف المديرية دعويًا أو إداريًا، موضحًا أن التحريات الأولية أظهرت أن المصنع مغلق منذ فترة طويلة.


 

أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني مسجد : المسجد تابع لمصنع مغلق

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع المساجد التابعة لمديرية الأوقاف تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة، مع تطبيق ضوابط صارمة تحول دون وقوع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أن الواقعة المتداولة لا تمت بصلة للمساجد التابعة للمديرية.


وأضاف أن المسجد محل الواقعة يقع داخل نطاق المصنع ولا يرتاده المصلون من خارج المنشأة، مؤكدًا أنه بعيد تمامًا عن إشراف ورقابة مديرية الأوقاف ببورسعيد.


وناشد الدكتور أحمد أبو طالب مالكي المصنع بضرورة الحفاظ على حرمة بيت الله، وتكليف مسؤولين بالإشراف على المكان ومنع تكرار مثل هذه التصرفات، كما دعا المواطنين إلى احترام قدسية المساجد والشعائر الدينية والحفاظ على حرمة بيوت الله.

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